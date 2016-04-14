Balık avlama yasağı yarın başlıyor

Eylül ayında denizlere açılan balıkçılar av sezonunu kapatıyor. Denizlerde av yasağı 15 Nisan'da başlıyor. Denizlerde av yasağı 1 Eylül'de kalkacak.

Denizlerde trol ve gırgır ağlarıyla avcılık yapan balıkçılar için av yasağı yarın başlayacak. Balıkçılar sezonun açılmasına kadar teknelerini bakım ve onarıma alacak.

Anadolu Ajansı'na sezonu değerlendiren İstanbul Balık Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Yaşar Gün, bu yıl av mevsiminin çok zayıf geçtiğini söyledi. Yaşar Gün, av yasağı ile ilgili olarak "Küçük amatör balıkçılara şu an avlanmak yasak değil. Küçük boy teknelerle, oltayla balık avlanabiliyor" bilgisini verdi.