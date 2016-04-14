T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Balık avlama yasağı yarın başlıyor

Av yasağı 1 Eylül'de kalkacak

14 Nisan 2016 20:51

Eylül ayında denizlere açılan balıkçılar av sezonunu kapatıyor. Denizlerde av yasağı 15 Nisan'da başlıyor. Denizlerde av yasağı 1 Eylül'de kalkacak.

Denizlerde trol ve gırgır ağlarıyla avcılık yapan balıkçılar için av yasağı yarın başlayacak. Balıkçılar sezonun açılmasına kadar teknelerini bakım ve onarıma alacak.

Anadolu Ajansı'na sezonu değerlendiren İstanbul Balık Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Yaşar Gün, bu yıl av mevsiminin çok zayıf geçtiğini söyledi. Yaşar Gün, av yasağı ile ilgili olarak "Küçük amatör balıkçılara şu an avlanmak yasak değil. Küçük boy teknelerle, oltayla balık avlanabiliyor" bilgisini verdi.

 

ETİKETLER

balıkçılıkgırgırtrolhaberyasak15 nisan1 eylül

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24