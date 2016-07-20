Yarına Bakış'ın ardından Özgür Düşünce de kâğıt baskıya ara verdi

Özgür Düşünce gazetesi, kağıt baskıya ara vererek yayın hayatına internet üzerinden devam edeceğini duyurdu. Koza İpek Holding bünyesindeki İpek Medya Grubu'na bağlı Bugün gazetesine kayyım atanmasının ardından bu gazetenin çalışanları tarafından kurulan Özgür Düşünce'den yapılan açıklamada, "Bugün itibariyle güvenlik ve teknik sorunlar nedeniyle gazetemizin neşrine bir noktalı virgül koyduğumuzu bildirmek durumundayım. Sizlerle çalışmak harikaydı. Gelecek güzel günlerde tekrar buluşmak ümidiyle. Gazetemiz bu akşam İnternet üzerinden 1 sayfalık dijital veda nüshası neşredecektir." dendi.

Gazete yetkilileri, dün yaptıkları açıklamada "Gazetenin yarın çıkması için maatbayla anlaştık ancak durum belirsizliğini koruyor" demişlerdi.

Öte yandan Yarına Bakış gazetesi de, kağıt baskıya ara vererek yayın hayatına internet üzerinden devam edeceğini duyurmuş, gazetenin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yarına Bakış, ekonomik sıkıntılar yüzünden kâğıt baskıya ara veriyor. Artık gazetemiz basılmayacak, yayınını internet üzerinden sürdürecek" denmişti.

Özgür Düşünce gazetesi çalışanı Sami Ünal tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Merhabalar, bugün itibarıyla güvenlik ve teknik sorunlar nedeniyle gazetemizin neşrine bir noktalı virgül koyduğumuzu bildirmek durumundayım. Sizlerle çalışmak harikaydı. Gelecek güzel günlerde tekrar buluşmak ümidiyle...

Selam, saygı ve muhabbetlerimi sunarım.

Özgür Düşünce adına

gazete çalışanı, Sami Ünal

Not: Gazetemiz bu akşam İnternet üzerinden 1 sayfalık dijital veda nüshası neşredecektir"