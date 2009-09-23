Yarın toplu taşıma ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş yarın bazı önlemler aldıklarını söyleyerek, "Biz toplu taşıma araçlarımızın tümünü Perşembe günü sabah 06.00'dan 13.00'e kadar ücretsiz hale getirdik. Mümkün mertebe toplu ulaşımı tercih etmelerini istirham ediyorum" dedi.

Alınan önlemler

Yarın 13 bin servis aracı öğrenci taşıyacak. Okul servisleri okul çevresindeki İSPARK otoparklarında iki gün boyunca ücretsiz park edebilecek. Okul servis araçları arabalı vapurlardan öncelikle yararlanabilecek.



Metro- Hafif Metro-Finiküler PİK saatlerde azami sıktıkta sefer düzenleyecek. 4. Levent-Maslak arası metro seferleri okulların açılmasıyla birlikte, 25 Eylül tarihinden itibaren sabah 06:00, akşam 21:00 arasında yapılacak. Yollarda olabilecek kazalara karşı, çeşitli güzergâhlarda 70 çekici hazır bekletilecek. Çöp kamyonları gündüz çöp toplaması yapmayacak; çalışmalar gece tamamlanacak. Trafik akışını sağlamak için 7 bin polis görev yapacak. Okulların açılacağı gün, büro hizmeti yapan polisler, İlçe Emniyet Müdürlükleri personeli trafik düzeninin sağlanmasına yardımcı olacak. İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesi olan 12 ilçede 315 trafik ekibi ile okul çevrelerinde görev yapacak.

32 ilde zorunlu eğitime geçiliyor

Okul öncesinde bu yıl 32 ilde zorunlu eğitime geçiliyor. Amasya, Trabzon, Burdur, Rize, Nevşehir, Yalova, Kırklareli, Isparta, Çanakkale, Muğla, Karaman, Kırşehir, Bilecik, Tunceli, Düzce, Giresun, Edirne, Kilis, Bartın, Uşak, Karabük, Bolu, Artvin, Eskişehir, Ardahan, Kırıkkale, Çankırı, Sinop, Gümüşhane, Bayburt, Kütahya ve Samsun'da 5 yaş grubundaki tüm çocuklar ''okullu'' olacak.

Türkiye genelinde 1204 anaokulu, ilköğretim okullarında 40 bine yakın ana sınıfı bulunuyor. Okul öncesi eğitimden 800 bin civarında çocuk yararlanıyor. İlköğretime bu yıl 1 milyon 307 bin çocuk kaydoldu. Okula yeni başlayan çocuklar geçen hafta okula alışabilmeleri amacıyla ''uyum programı''na alındı. Türkiye'de 32 bin 662 ilköğretim okulunda 10 milyon 428 bin çocuk okuyor. Bu okullarda 428 bin öğretmen görev yapıyor.

Genel ortaöğretimde 4 bin 53 genel lisede 2 milyon 272 bin öğrenci öğrenim görüyor. Mesleki ve teknik ortaöğretimde de 4 bin 622 lisede 1 milyon 565 bin öğrenci okuyor.

Bu eğitim öğretim yılının sonlarına doğru üniversiteye girişte getirilen yeni sistem de uygulanmaya başlanacak. İki aşamadan oluşan sınavın ilki (Yükseköğretime Geçiş Sınavı-YGS) 2010 Nisan, ikinci aşaması (Lisans Yerleştirme Sınavları-LYS) da 2010 Haziran ayında gerçekleştirilecek.