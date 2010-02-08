Yarın 'Sigarayı Bırakma Günü'

T24 -

Yasak etkili oldu

Sigaraya ayda 1,7 milyar lira harcıyoruz

Ülkemizde de 9 Şubat, ''Sigarayı Bırakma Günü'' olarak ilan edilirken, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) rakamları, 19 Mayıs 2008 tarihinde devreye giren, 19 Temmuz 2009'da da kapsamı genişletilen kapalı alanlarda sigara yasağının, sigarayı bırakma konusunda olumlu sonuçlar verdiğini ortaya koydu.TAPDK verilerine göre, 2008 yılında Türkiye'de 5 milyar 392 milyon 945 bin 420 paket sigara satıldı. Bu şekilde tiryakiler, 107 milyar 858 milyon 908 bin 399 adet sigara içti.Sigara tüketimi 2009 yılında ise 5 milyar 377 milyon 748 bin 810 paket olarak gerçekleşti. Böylece, geçen yılda 107 milyar 554 milyon 976 bin 198 adet sigara içilmiş oldu.Kapalı alanlarda sigara yasağının 19 Temmuz 2009 tarihinden itibaren kahvehane, restoran, kafe ve barları da kapsamasıyla birlikte, sigara tüketiminde belirgin bir azalma meydana geldi.2008 yılının Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'de satılan sigara miktarı paket olarak 3 milyar 114 milyon 434 bin 931, adet olarak da 62 milyar 288 milyon 698 bin 615 şeklinde belirlendi.Bu rakam, 2009 yılının aynı döneminde, 3 milyar 237 milyon 268 bin 554 pakete yükseldi. Bir başka ifadeyle sigara tüketimi 8 aylık dönemde, 64 milyar 745 milyon 371 bin 80 adete çıktı. Bu şekilde, 2009 yılının Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, sigara satışları adet olarak 2 milyar 456 milyon 672 bin 465, paket olarak da 122 milyon 833 bin 623 arttı.19 Temmuz 2009 tarihinde, kapalı alanlardaki sigara yasağının genişlemesiyle birlikte, sigara satışları düşmeye başladı.2008 yılının Temmuz ayında 509 milyon 12 bin 550 paket olan aylık sigara satışı, yasağın kapsamının genişlediği 2009 yılının Temmuz ayında 481 milyon 400 bin 516 pakete geriledi.Sigara satışları Ağustos ayında da 511 milyon 78 bin 754 paketten, 404 milyon 115 bin 357 pakete düştü.Eylül, Ekim ve Kasım aylarında da tüketimdeki düşüş trendi devam etti. Ancak Aralık ayında satışlarda bir miktar artış görüldü.Bu arada, 2009 yılı rakamlarına göre, sigara için vatandaşın cebinden her ay ortalama 1 milyar 656 milyon lira çıkıyor.Bu rakamın Aralık'taki ÖTV zammına paralel, sigara satış fiyatlarının yüzde 15 ile 40 arasında artmasından sonra daha da yükseleceği belirtiliyor. Ancak zammın tüketimi azaltıcı etkisi olacağına da dikkat çekiliyor.Öte yandan, TAPDK yetkilileri, sigara yasağının tüketime etkisinin 3-4 yıllık bir zaman sürecinde daha net bir şekilde görüleceğini ifade ediyor.Yasak uygulamasına giden diğer ülkelerde de tüketimin hemen düşmediğini belirten TAPDK yetkilileri, ''Türkiye'de sigara yasağı uygulamasının öncelikli amacı, gençlerin sigaraya yönelmesine engel olmaktı. Daha sonra da sigara tiryakilerine sigarayı bıraktırmaktı. Bu bir süreç gerektiriyor. Yasaklara bağlı olarak, sigara tüketim rakamlarının 2-3 yıl sonra çok daha aşağılara düşmesini bekliyoruz'' değerlendirmesinde bulundu.