Yarın şemsiyenizi unutmayın!

Marmara Bölgesi'nin tamamı ile Batı Karadeniz'de 17-18 Eylülde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.



Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan "Meteorolojik uyarı"da, Marmara Bölgesi'nin tamamı ile Batı Karadeniz'de (Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu, Düzce) "17 Eylül 2008 tarihinde 09.00 - 18 Eylül 2008 tarihinde 12.00 saatleri arasında kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği" belirtildi.

Vatandaşların ani sel, su baskını ve yıldırım oluşması risklerine karşı tedbirli olmaları istendi.

