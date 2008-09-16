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Yaşam

Yarın şemsiyenizi unutmayın!

Meteoroloji, Marmara Bölgesi ile Batı Karadeniz için yarın ve perşembe günü kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.

16 Eylül 2008 03:00

Marmara Bölgesi'nin tamamı ile Batı Karadeniz'de 17-18 Eylülde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan "Meteorolojik uyarı"da, Marmara Bölgesi'nin tamamı ile Batı Karadeniz'de (Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu, Düzce) "17 Eylül 2008 tarihinde 09.00 - 18 Eylül 2008 tarihinde 12.00 saatleri arasında kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği" belirtildi.
Vatandaşların ani sel, su baskını ve yıldırım oluşması risklerine karşı tedbirli olmaları istendi.

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