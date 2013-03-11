Şemsiyesiz dışarı çıkmayın!

Yurdun bugün batı kesimlerinden başlayarak Ege Denizi üzerinden gelen yeni bir ılık ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Kuvvetli lodosla birlikte gelecek yağışlı havanın önce iç ve batı bölgelerde, zamanla doğu kesimlerde hava sıcaklığını hissedilir derecede artırması bekleniyor. Artan yer sıcaklığı ve atmosferin üst seviyelerinde soğuk hava geçişi nedeniyle bugün özellikle batı bölgelerde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre bugün Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile zamanla Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yağış bekleniyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Marmara’nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz’de yer yer gök gürültülü sağanak, akşam ve gece saatlerinde Doğu Anadolu’nun doğusunda kar şeklinde görülecek yağışların, öğle saatlerinden itibaren batı bölgelerde kuvvetlenerek, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın’ın kuzey ve doğusu, Çanakkale’nin güneyi ile akşam saatlerinde Bursa, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Sakarya, Yalova, Bolu, Karabük, Çankırı, Ankara’nın kuzey ve batı çevrelerinde yerel olarak etkili olması bekleniyor. Rüzgarın batı bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden özellikle yağış anında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

Çarşamba günü yağışlı sistemin kuzeydoğu kesimlere doğru çekilmesi ve sonrasında ülkemizi terk etmesi bekleniyor. Ancak perşembe ve cuma günleri iç ve batı bölgelerde lodosun kuvvetlenmesi ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ülkemizin batı kesimlerinde bulutlanmanın artacağı ve yer yer yağışların görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuvvetli lodosla birlikte önce batı kesimlerde, perşembe ve cuma günleri iç ve batı bölgelerde, cumartesi günü doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 10 derece) artacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden yağış alan yerlerde yağış anında, Çarşamba günü batı kesimlerde, perşembe ve cuma günleri iç ve batı bölgelerde kuvvetli (30-50 km/s) ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor.

Batı bölgelerde beklenen yerel kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışın neden olabileceği yerel dolu yağışı, yıldırım, ani sel, su baskını ve doluluk oranlarının yüksek olduğu havzalarda taşkın riskine, lodos fırtınasının neden olabileceği deniz ulaşımında aksamalar, soba ve baca gazı zehirlenmeleri, çatı uçması ve toz taşınımına, hissedilir derecedeki sıcaklık artışı nedeniyle ani kar erimeleri, heyelan ve çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

'Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı'

Batı bölgelerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın’ın kuzey ve doğusu, Çanakkale’nin güneyi ile akşam saatlerinde Bursa, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Sakarya, Yalova, Bolu, Karabük, Çankırı, Ankara’nın kuzey ve batı çevrelerinde yerel olarak etkili olmasının beklendiğini açıkladı. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden özellikle yağış anında kuvvetli olarak eseceğinin tahmin edildiğini açıkladı.

Bugün batı bölgelerde beklenen yerel kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışın neden olabileceği yerel dolu yağışı, yıldırım, ani sel, su baskını ile gerçekleşen son yağışlar nedeniyle toprağın suya doygun halde olması ve havzalarda doluluk oranı sonucu muhtemel taşkın riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.