-YARIN SANDIĞA GİDİYORUZ ANKARA (A.A) - 11.09.2010 - Türk seçmeni, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un halkoyuna sunulmasıyla yarın halk oylaması için sandık başına gidecek. Halk oylamasında, 49 milyon 446 bin 369 seçmen, 151 bin 546 sandıkta oy kullanacak. Vatandaşlar, seçmen bilgi kağıtları ve üzerinde TC vatandaşlık numarası bulunan geçerli kimlik belgeleriyle oyunu verecek. TC kimlik numarası nüfus cüzdanı üzerinde olmayan vatandaşlar da nüfus idaresinden alınacak, seçmen vatandaşın TC kimlik numarasını taşıyan mühürlü ve imzalı nüfus kayıt örneğinin aslını Sandık Kurulu Başkanlarına nüfus cüzdanı, resmi daireler veya iktisadi devlet teşekküllerince verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, avukatlık kimlik belgesi gibi belgelerle birlikte ibraz etmesi halinde oylarını kullanabilecekler. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyen vatandaşlar da oy kullanabilecek. Seçmen bilgi kağıdı bulunmayıp kütüğe kayıtlı olanlar, ibraz edecekleri kimlik belgeleriyle (nüfus kağıdı, resmi daireler veya iktisadi devlet teşekküllerince verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, ehliyet, evlenme cüzdanı) oy verebilecekler. Bu belgelerden birini ibraz edemeyen seçmen oyunu kullanamayacak. Seçmenler, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) ''www.ysk.gov.tr'' internet sitesinden de hangi sandıkta oy kullanacaklarını öğrenebilecek. Her seçmen, hangi sandık seçmen listesine yazılmış ise ancak o sandıkta oy kullanacak. Seçmen kütüğünde ve sandık listesinde kaydı ve oy kullanma yeterliği bulunduğu halde halk oylamasına, hukuki veya fiili mazereti olmaksızın katılmayanlar, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından para cezasıyla cezalandırılacak. Halk oylamasında, beyaz renk üzerine ''Evet'', kahverengi üzerinde ''Hayır'' ibareleri bulunan iki ayrı renkten oluşan birleşik oy pusulası kullanılacak. Halk oylamasına katılanlar, üzerinde ''tercih'' yazılı mührü birleşik oy pusulasında tercih ettiği kısmın üzerine basarak oyunu verecek. İl ve ilçe seçim kurulları yeterli ''tercih'' mührü olmaması durumunda ''evet'' mührünü kullandırabilecekler. Halk oylaması sonrası sandık, ilçe ve il seçim kurullarınca düzenlenecek tutanaklarda; sandık listesinde kayıtlı olanların sayısı, halk oylamasına katılanların sayısı, geçerli olan oyların sayısı, geçerli olmayan oyların sayısı, Anayasa değişikliğine ''Evet'' oyu, ''Hayır'' oyu verenlerin sayısı ayrı ayrı gösterilecek. Yüksek Seçim Kurulu, İl Seçim Kurullarından gelen sonuçları birleştirerek ilan edecek. Yasaya göre, halk oylamasına katılım oranıyla ilgili herhangi bir düzenleme bulunmuyor. Oylama sonucu geçerli oyların yarısından çoğu ''Evet'' ise Anayasa değişikliği Türk milleti tarafından kabul edilmiş sayılacak. -YASAKLAR YARIN 21.00'DE BİTECEK- Oy verme günü yarın saat 06.00'dan gece saat 24.00'e kadar; her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılması, içkili yerlerde umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi, içilmesi yasak olacak. Yarın oy verme süresince bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğini taşıyan lokantalarda yalnız yemek verilebilecek. Saat 06.00'dan gece saat 24.00'e kadar; emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, köy, kasaba ve şehirlerde patlayıcı madde, kesici, delici alet ve ateşli silahları taşıyamayacak. Saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından halk oylaması ve halk oylaması sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ila 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak YSK tarafından halk oylamasıyla ilgili verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek. YSK, gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek. Halk oylamasında serbest propaganda döneminde TBMM'de grubu bulunan siyasi parti temsilcilerinin 6 Eylül Pazartesi başlayan radyo televizyon konuşmaları dün AK Parti temsilcisinin konuşmasıyla sona erdi. Böylelikle serbest propaganda dönemi bugün saat 18.00 itibariyle sona erecek ve yasaklar başlayacak. Halk oylamasıyla ilgili gümrük kapılarında oy verme işlemi, 3 Ağustos 2010 Salı günü başladı. Gürbulak, Sarp, Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli, Esendere, Cilvegözü, Yayladağı, Dilucu, Dereköy, Öncüpınar, Nusaybin, Akçakale, Habur kara yolları ile Şakirpaşa, Esenboğa, Antalya, Gaziantep, Atatürk, Sabiha Gökçen, Adnan Menderes, Erkilet, Bodrum, Dalaman havalimanları ve Taşucu Deniz Limanı gümrük kapılarında oy verme işlemi yarın saat 17.00'de sona erecek. Oy verme işlemi, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde 07.00-16.00, diğer illerde 08.00-17.00 saatleri arasında olacak. Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı bunları saydıktan sonra sıra ile oylarını kullanmalarına izin verecek. Ceza infaz kurumları ve tutukevinde oy verme saat 08.00'de başlayacak ve Yüksek Seçim Kurulunca başka bir süre belirlenmemiş ise saat 17.00'de sona erecek. Pazar günü ceza infaz kurumları ve tutukevlerine de sandık konulacak. Sandığın konulacağı yer, cezaevi idaresinin de görüşü alınarak, ilgili ilçe seçim kurulu başkanının nezaretinde belirlenecek. Ceza infaz kurumlarına, tek bir tutuklu bulunsa dahi sandık konulacak. Ancak, ne oy verdiği ortaya çıkacak sayıda az tutuklunun oy kullandığı sandıklardaki oylar yerinde açılmayıp, yakındaki bir sandıkta kullanılan oylar arasına karıştırılacak.