T24 LogoT24 Logo
Magazin

''Yarın Ölsem Bile Rahatım''

Haluk Bilginer Zuhal Olcay'la olan ayrılığı ve Aşkın Nur YEngi evliliğini ilk defa konuştu.

18 Ekim 2009 03:00

HAluk Bilginer Zuhal Olcay'la olan ayrılığı ve Aşkın Nur YEngi evliliğini ilk defa konuştu.

Kimseyi Suçlayamam''

Haluk Bilginer ile Zuhal Olcay'ın 12 yıllık evliliği 2004'te bitmişti. Çünkü Haluk Bilginer, Aşkın Nur Yengi'ye aşık olmuştu. Haluk Bilginer - Aşkın Nur Yengi 2005'te evlendi. Nazlım adını verdikleri kızları 3 yaşında. Zuhal Olcay ile ilgili bugüne kadar sessiz kalan Haluk Bilginer ilk kez konuştu. Bilginer ''Kolay değildi. İlişkimiz 16 yıl sürmüştü. Bazen çiftler arasında devam eden planlar örtüşmüyor. Senin çok özlediğin bir şeyi karşı taraf istemiyor. Kimseyi suçlayamaz ve zorlayamazsınız. Bir an geliyor başka türlü yaşamak istiyorsun'' dedi.

''Yarın Ölsem Bile Rahatım''

Haluk Bilginer sözlerine şöyle devam etti: Gün gelir, bir anda başka birine aşık olabilirsin. Bunu nasıl engelleyebiliriz ki? Ne yapacağız o zaman! Ya saygısızlık edip kendimizden bile utanıp yalan söyleyeceğiz. Ya da gerçeği yaşayacağız. Ben elimden geldiğince gerçeği yaşadım. Yarın öleceğimi bilsem de rahatım Çünkü pişman değilim.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24