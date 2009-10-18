HAluk Bilginer Zuhal Olcay'la olan ayrılığı ve Aşkın Nur YEngi evliliğini ilk defa konuştu.



Kimseyi Suçlayamam''



Haluk Bilginer ile Zuhal Olcay'ın 12 yıllık evliliği 2004'te bitmişti. Çünkü Haluk Bilginer, Aşkın Nur Yengi'ye aşık olmuştu. Haluk Bilginer - Aşkın Nur Yengi 2005'te evlendi. Nazlım adını verdikleri kızları 3 yaşında. Zuhal Olcay ile ilgili bugüne kadar sessiz kalan Haluk Bilginer ilk kez konuştu. Bilginer ''Kolay değildi. İlişkimiz 16 yıl sürmüştü. Bazen çiftler arasında devam eden planlar örtüşmüyor. Senin çok özlediğin bir şeyi karşı taraf istemiyor. Kimseyi suçlayamaz ve zorlayamazsınız. Bir an geliyor başka türlü yaşamak istiyorsun'' dedi.



''Yarın Ölsem Bile Rahatım''



Haluk Bilginer sözlerine şöyle devam etti: Gün gelir, bir anda başka birine aşık olabilirsin. Bunu nasıl engelleyebiliriz ki? Ne yapacağız o zaman! Ya saygısızlık edip kendimizden bile utanıp yalan söyleyeceğiz. Ya da gerçeği yaşayacağız. Ben elimden geldiğince gerçeği yaşadım. Yarın öleceğimi bilsem de rahatım Çünkü pişman değilim.