HAluk Bilginer Zuhal Olcay'la olan ayrılığı ve Aşkın Nur YEngi evliliğini ilk defa konuştu.
Kimseyi Suçlayamam''
Haluk Bilginer ile Zuhal Olcay'ın 12 yıllık
evliliği 2004'te bitmişti. Çünkü Haluk Bilginer, Aşkın Nur Yengi'ye
aşık olmuştu. Haluk Bilginer - Aşkın Nur Yengi 2005'te evlendi. Nazlım
adını verdikleri kızları 3 yaşında. Zuhal Olcay ile ilgili bugüne kadar
sessiz kalan Haluk Bilginer ilk kez konuştu. Bilginer ''Kolay değildi.
İlişkimiz 16 yıl sürmüştü. Bazen çiftler arasında devam eden planlar
örtüşmüyor. Senin çok özlediğin bir şeyi karşı taraf istemiyor. Kimseyi
suçlayamaz ve zorlayamazsınız. Bir an geliyor başka türlü yaşamak
istiyorsun'' dedi.
''Yarın Ölsem Bile Rahatım''
Haluk
Bilginer sözlerine şöyle devam etti: Gün gelir, bir anda başka birine
aşık olabilirsin. Bunu nasıl engelleyebiliriz ki? Ne yapacağız o zaman!
Ya saygısızlık edip kendimizden bile utanıp yalan söyleyeceğiz. Ya da
gerçeği yaşayacağız. Ben elimden geldiğince gerçeği yaşadım. Yarın
öleceğimi bilsem de rahatım Çünkü pişman değilim.