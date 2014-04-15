Yarın 'Kanlı Ay Tutulması' yaşanacak

Yarın 8:58’de “kanlı Ay tutulması” olarak tabir edilen astronomi olayı gerçekleşecek. Kanlı ay tutulması son 500 yıl içinde yalnızca 3 kez gerçekleşti. Kanlı ay tutulması esnasında tam olarak kaybolmayacak olan Ay koyu kızıl bir renge bürünecek.

Söz konusu tutulma, Dünya’nın uydusu olan Ay’ın gezegenin gölgesine girmesi ile başlayacak. Uydunun tam olarak gezegenin gölgesine girmesi ile birlikte de Kanlı Ay Tutulması olarak adlandırılan tutulma olayı yaşanacak. Tutulma Türkiye'den gündüz saatlerinde gerçekleştiği için izlenemeyecek.

Koyu kızıl bir renge bürünecek

Tutulma esnasında tam olarak kaybolmayan Ay, koyu kızıl bir renge bürünecek. Bu durum, tutulma olayı esnasında Dünya’dan yansıyan Güneş ışınlarının Ay’ın üzerine düşmeye devam etmesi ile açıklanıyor.

Güneşin kızıl – turuncu renkli ışınları için Dünya’nın atmosferinin oldukça şeffaf olması, bu ışınların tutulma esnasında Ay’ın yüzeyine çok etkili bir biçimde yansımasına sebep oluyor. Bu sebeple gökyüzü olayı esnasında Ay, kızıl renge bürünüyor.

4 kanlı ay tutulmasından ilki

Yarın gerçekleşecek olan ve 78 dakika boyunca sürmesi beklenen nadir tutulma olayı, 4 Kanlı Ay Tutulması’ndan oluşan serinin ilki olma özelliğini taşıyor.