Yarın İstanbul'da hangi yollar kapalı?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve yarın yapılacak provalar nedeniyle trafiğe kapatılacak yolları açıkladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'den yapılan açıklamaya göre; yarın Vatan Caddesi'nde yapılacak olan genel prova ve 29 Ekim Perşembe günü yapılacak olan tören nedeniyle 05.00'ten itibaren katılımcıların güvenliği ve katılımın düzeyine göre kademeli olarak trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

-Topkule ve Mahmutbey köprüsü

-Mahmutbey yolu, Topkule ile Mahmutbey-Aksaray (O-3) yolu arası

-Vatan Caddesi

-Oğuzhan Caddesi

-Millet Caddesinden Oğuzhan Caddesine çıkan bağlantı yolları

-Topkapı, Edirnekapı Kavşağı ve Vatan Caddesi kesişim noktası

-Mahmutbey Köprüsü Habipler yolu (Sultançiftliği kavşağı arasında kalan yol)

Alternatif yollar

- D-100 Karayolundan Vatan Caddesine gidecek olan sürücülerin Haliç Tünel, Edirnekapı, Fevzipaşa Bulvarı, Aksaray güzergahını veya Haliç Tünel, Ayvansaray ışıklarından Balat yolunu takiben Unkapanı ve Sirkeci istikametlerini kullanmaları,

- E-80 Karayolunu kullanacak sürücülerin, Milliyet Gazetesi karşısından TEM Otoyolu istikametini kullanmaları,

- Sahil yolunu kullanacak sürücülerin sahil güzergahından Yenikapı - Kumkapı - Sirkeci istikametini kullanmaları,

- Vatan Caddesini kullanarak Fatih ilçesindeki hastanelere gelecek olan gerek Ambulans sürücüleri, gerekse diğer sürücülerin Sahil yolunu tercih ederek Samatya'dan Cerrahpaşa- Çapa- Haseki veya Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Hastanelerine intikal etmeleri,

- Fatih istikametinden aynı gerekçelerle hastanelere intikal edecek sürücülerin Atatürk Bulvarı - Aksaray ve Millet Caddesi güzergahını kullanmaları gerekmekte.