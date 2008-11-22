Yarın İstanbul'a kar geliyor

İstanbul, bugün ve yarın günü şiddetli yağışın etkisi altına girecek. Kentte yarın karla karışık yağmur, sulu kar bekleniyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamada, kentte bugün sabah saatlerinden akşama kadar lodos fırtınası, yarın ise kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri olacağı belirtildi.Lodos yönünden saatte 50 ila 80 kilometre hıza kadar ulaşması beklenen rüzgarın, bugün ve yarın deniz ulaşımının aksamasına, çatı ve tabela uçmasına, ağaç devrilmesine neden olabileceği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:''Kentte iki gün sıcaklıkların 11-14 derecelik ani düşüşle 10-12 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün akşam saatlerinde yağması beklenen yağış, şehrin tamamında özellikle Silivri, Beykoz, Sarıyer, Gaziosmanpaşa ve Boğaz çevresinde etkili olacak. Kentte, yarın karla karışık yağmur, sulu kar bekleniyor. Sulu kar şeklinde görülecek yağışın şehir merkezinde hayatı olumsuz etkilemeyeceği tahmin ediliyor. Yarın gece hava sıcaklığının 0 dereceye yaklaşması ile yollarda buzlanma ihtimali var. Sürücülerin özellikle köprü ve viyadüklerde daha dikkatli ve yavaş araç kullanmaları gerekiyor.''Açıklamada, kenti bugün ve yarın etkisi altına alacak yağış nedeniyle alınan tedbirler şöyle sıralandı:''Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü, aşırı yağış nedeniyle taşkın, göllenme ve su taşkınlarına karşı; 20 kombi kanal temizleme aracı, 40 mobil ekip, 100 tane motopomp ve 250 personel ile kötü hava koşullarıyla mücadele edecek.İtfaiye Daire Başkanlığı tüm grup ve müfrezelerde tam kadro olarak görev yapacak. Gerekli durumlarda Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Atık Yönetimi Müdürlüğü ekiplerinden takviye alınacak. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, gerekli durumlarda ekiplere ve vatandaşlara lojistik destek sağlayacak.''İstanbul Valiliği İl Afet Yönetim Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada da ilgili kurum ve kuruluşların fırtına, etkili yağış ve ani sıcaklık düşüşüne bağlı olarak yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarıldığı belirtildi.Vatandaşların, soba ve baca zehirlenmelerine karşı dikkatli olmaları, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı kömür sobası ve benzeri ısınma araçlarının gece yatmadan önce söndürülmesine dikkat etmeleri istenen açıklamada, şöyle denildi:''Fırtınanın etkisiyle birlikte bina ve çatılardan düşebilecek materyallere karşı dikkatli ve tedbirli olunması, özellikle amatör denizciler ile balıkçılar ve küçük teknelerin denize çıkmamaları, beklenen fırtına nedeniyle teknelerinin bulundukları mahalde gerekli tedbirleri almaları, yağışların oluşturabileceği muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerekiyor.''Açıklamada, vatandaşlardan, ani sıcaklık düşüşü karşısında sağlık açısından gerekli önlemleri almaları istendi.