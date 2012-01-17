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Yaşam

Yarın internette grev var

ABD yasasına karşı Wikipedia ekran karartıyor.

17 Ocak 2012 02:00


T24 - ABD yasasına karşı Wikipedia ekran karartıyor. İnternetin en geniş kaynak sitelerinden Wikipedia, ABD Kongresi'nde onaylanmayı bekleyen internette korsanlıkla mücadele yasa tasarısını protesto etmek için yarın İngilizce versiyonunu yayımlamayacak.

ntvmsnbc'nin haberine göre, içeriği dünyanın her köşesinden gönüllü insanlar tarafından ortaklaşa hazırlanan açık kodlu, özgür, kar amacı gütmeyen ücretsiz ansiklopedi olan Vikipedi, yasa tasarısını protesto için 24 saat yayın yapmayacağını açıkladı.


'Yasayla siteler sansürlenecek'

Sitenin kurucusu Wikimedia Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "Tasarının geçmesi halinde bu yasanın özgür ve açık internete zarar vereceği ve ABD'deki uluslararası internet sitelerinin sansürlenmesi için yeni araçlar ortaya çıkaracağı" belirtildi.

Temsilciler Meclisi'ndeki "Çevrimiçi Korsanlığı Durdurma Yasası" ve Senato'da tartışılan "Entellektüel Mülkiyetin Korunması Yasası" deniz aşırı ülkelerde Amerikan mallarının korsanlarının satılmasını engellemeyi amaçlıyor.


Film ve müzik endüstrisi yasayı destekliyor

Film ve müzik endüstrisi tasarıyı destekleyen gruplar arasında yer alıyor. Google, Yahoo, Twitter, eBay, AOL gibi teknoloji şirketleri ise tasarıya karşı çıkıyor.

ABD'de gündeme gelen “Çevrimiçi Korsanlığı Önleme Yasası” yasası 24 Ocak'ta kongrede oylanacak.


'İnternet tutulması' protestosu

Türkiye'de ise tasarıya karşı yürütülen kampanyaya destek verenler internettutulması.com isimli sitede bir araya geliyor.


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