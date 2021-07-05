Yarın için sağanak yağış uyarısı; "İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Düzce risk içeriyor"

Eski Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Müdürü Ahmet Uçar, Twitter'dan yarın için hava durumuna ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Yarın, özellikle sabah saatlerinde etkisini artırması beklenen yağışların, bu geceden itibaren İstanbul ve çevre illeri etkileyebileceği belirtiliyor.

Eski Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Müdürü Ahmet Uçar, Twitter'dan önemli uyarılarda bulundu.

"İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Düzce risk içeriyor"

Uçar'ın açıklaması:

"Bu gece yarısından itibaren özellikle Marmara'nın doğusunun Karadeniz üzerinden inen yağışlı bir sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Yarın görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İstanbul ile Kocaeli ve Yalova'da çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bu geceden itibaren İstanbul ve çevresinde etkili olacak şiddetli yağışların yarın akşamdan itibaren de Çarşamba sabahına kadar 2 gün önce sel olaylarının yaşandığı Sakarya ve Düzce'de çok kuvvetli sağanaklara yol açması bekleniyor. Sel ve su Baskınlarına karşı dikkatli olunmalı.

Vadesinin oldukça kısa ve tutarlılığının yüksek olması beklenen sağanak yağışın Salı 03:00 ile Çarşamba 03:00 arası şiddetli hava olayı tahmin ideksindeki görünümü. İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Düzce risk içeriyor. Son yıllarda bu günlerde nadir olarak görülen cinsten."

Yağışlar hangi saatlerde etkili olacak?

Yarın, özellikle sabah saatlerinde etkisini artırması beklenen yağışların, bu geceden itibaren İstanbul ve çevre illeri etkileyebileceği belirtiliyor. Dolu yağışının da ihtimaller dahilinde olduğu belirtiliyor.

Uyarının ardından bölgesel yağış etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün öğleden sonrayı işaret ederek yaptığı uyarının ardından özellikle Kağıthane bölgesinde yağış etkili oldu.