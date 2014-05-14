'Yarın herkes siyah giysin' ve 'saat 19.00'da Taksim'e çıkın' çağrısı

DİSK-KESK-TMMOB ve TTB, tüm işçi sınıfını, emekçileri ve emek dostlarını, Soma’daki işçiler için ortak eylem yapmaya çağırdı. Çağrıda “15 Mayıs Perşembe tüm halkımızı siyah giyinmeye çağırıyoruz” denildi. Sabah saatlerinde Soma Holding önünde toplanan kalabalık ise plazanın boş olması dolayısıyla 19:00'da Beyoğlu tünelde eylem yapmak için sözleşerek olay yerinden ayrıldı. Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi üyesi bir grup avukat da Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın 'C' kapısı önünde bir araya gelerek, "Soma'da kaza değil, katliam, işçilerin katili devlettir" yazılı pankart açarak açıklama yaptı.

DİSK’ten yapılan yazılı açıklamada, bugün ülkenin dört bir yanında ve işyerlerinde düzenlenen eylemlerin yaygınlaştırılacağı belirtilerek, “15 Mayıs 2014 Perşembe günü saat 09.00’da tüm Türkiye’de tüm işyerlerinde 3 dakikalık saygı duruşu yapılarak iş bırakacak ve illerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müdürlükleri önüne yürüyeceğiz. 15 Mayıs 2014 Perşembe günü tüm halkımızı siyah giyinmeye, siyah kurdeleler takmaya, evinin, işyerinin balkonuna, aracına siyah bezler asmaya çağırıyoruz” denildi.

Açıklamada, işçi sağlığı ve güvenliğinin tamamen bir maliyet unsuru olarak görüldüğü belirtilerek, “Maksimum kârı elde etmek için en acımasız üretim süreçlerinde çalışmak zorunda bırakılan Soma’daki yüzlerce işçi kardeşimiz başından beri ölüme terk edilmişlerdir. Özelleştirme, taşeronlaştırma politikalarını sürdürenler, maliyet düşürmek için işçilerin hayatına kast edenler, onlara cesaret verenler, daha önceki madenci katliamlarını sözleriyle ve icraatlarıyla aklayanlar, iş güvenliği yasasıyla işyerlerindeki denetimleri bile özelleştirenler Soma katliamının failidir ve hesap vermelidir” denildi.





Büyük eylem 19:00'da Tünel'de

DHA’nın haberine göre, sabah saatlerinde eylemciler Soma Holding'in önüne gelerek önce oturma eylemi yaptı. Duvara 'katiller' yazan eylemcilerin taşıdığı iki pankart dikkatlerden kaçmadı. Birinde 'Bu plaza işçilerin kanları üzerinde yükselmektedir' yazarken, diğerinde ise 'Onlar tatlı tatlı ölmediler, kaza değil cinayet' yazıyordu.



Saat 12.00 sularında ise plaza önüne çevre esnafta çalışanların ağırlıkta olduğu beyaz yakalı yaklaşık 100 kişilik bir grup geldi. Grup adına basın açıklamasında bulunan Ebru Işıklı şu sözleri kaydetti:

"Geçtiğimiz yılın başında Zonguldak'ta 8 madencinin öldüğü facia hakkında işverenin hayatını kaybeden her işçi için 3 bin TL bedel ödenmesi gereken raporun altına Çalışma Bakanlığı İş Teftiş Kurumu imza attı. Soma'daki kömür işletme sahibinin sözleriyle özel sektörün çalışma tarzının devreye girmesi sonucu 2013 yılında 5 bin iş kazası yaşandı. Bu kazaların yüzde 90'ı maden kazası. Siz örgütlenmemizi istemedikçe, engelledikçe, suç gibi gördükçe biz ölüyoruz. Sendikasız taşeron işletmelerde yaşanan işçi ölümleri sendikalı iş yerlerinden 28 kat daha fazladır."

Basın açıklaması sonrasında ilerleyen dakikalarda kalabalığın sayısı 300'ü bulurken, eylemciler binaya girmek istedi. Polis binanın boş olduğunu göstermek adına eylemcilerden 5'ini barikattan içeri aldı. Binanın boş olduğunu gören eylemciler bina çıkışında arkadaşlarıyla Beyoğlu Tüneli'nde 19:00'da eylem yapmak için sözleşerek ayrıldı.

Son işçi çıkana kadar...

Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen maden faciasının ardından aralarında kadınların da bulunduğu 20 kişilik grup Galatasaray Lisesi önünde 06.00 sıralarında oturma eylemine başladı.

Yüzlerini kömürle boyayan ve baret takan eylemciler, "Kömüre kara elmas dediler, karası işçiye elması patrona","15 yaşındaki çocuk işçi Kemal madende öldü","Taşeron madenciler","Soma madeninde katliam var" yazılı dövizler açtılar. Bu arada eyleme katılan kadınlardan birinin bebeğini emzirmesi dikkat çekti.

Öte yandan eylemin diğer işçilerin toprak altından çıkarılana kadar süreceğini ifade edildi.