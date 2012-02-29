Hangi illerde okullar tatil?

T24 - Türkiye'yi esir alan kar yağışı bazı il ve ilçelerde okulların tatil olmasına yol açtı. İşte tatil olan il ve ilçeler...

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, dün sabah saatlerinden itibaren soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altına giren Ankara'da ani sıcaklık düşüşlerinin buzlanma ve don olayına sebep olacağı belirtildi.

Aralıklarla kar yağışının yarın da devam edeceğine işaret edilerek, olası olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Ankara İl Hıfzısıhha Kurulunun bugünkü kararıyla 1 Mart 2012 Perşembe günü de kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve emzikli bayanlarla kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, kontrol edilemeyen tansiyon yüksekliği ve kronik hastalıkları olanların ve de engelli personelin idari izinli sayılması; resmi ve özel ilk ve orta dereceli okulların, yaygın eğitim kurumları ile anaokulları ve kreşler ile özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinin 1 Mart 2012 Perşembe günü tatil edilmesi kararlaştırılmıştır.''

Valilik açıklamasında, hafta sonuna kadar kar yağışının aralıklarla devam edeceğine dikkat çekilerek, don ve buzlanma nedeniyle ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Cuma sabahından itibaren başta öğrenci velileri olmak üzere eğitim-öğretim kurumları yöneticilerinin, öğrencileriin sağlıklı ve ulaşım güvenlikleri ile eğitimlerinde sürekliliğinin olumsuz etkilenmemesi bakımından gerekli tedbirleri almaları istendi.

Ayrıca, sürücülerin araçlarına kar tipi lastik takmaları, araçlarında çekme halatı ve zincir bulundurmaları, vatandaşların toplu taşım araçlarını kullanmalarının yararlı olacağı kaydedildi.

Bursa

Kuvvetli kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verilen Bursa'nın İnegöl ilçesinde de okullar yarın da tatil edildi.