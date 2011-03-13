Yarın dünya 'Pi' günü

T24 - Araştırmaları milattan önceye dayanan ve hala süper bilgisayarlarla sonu bulunmaya çalışılan ünlü matematik sabiti "Pi Sayısı"nın anısına ABD'de kabul edilen "Pi Günü" yarın dünya genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak.





Elma Pi pastalarının yenildiği, basamakları notalarla ve kelimelerle eşlenmiş melodi ve şiirlerin okunduğu, ödüllerin dağıtıldığı bu günde, TOBB ETÜ Üniversitesi'nde de kutlama etkinlikleri düzenlenecek.

TOBB ETÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ömer Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ünlü matematik sabiti Pi sayısı anısına kabul edilen "Pi Günü'nün Amerikan tarih formatında 3/14 olarak geçmesi dolayısıyla her yıl 14 Mart'ta kutlandığını belirtti.

Bu tarihin aynı zamanda Einstein'ın doğum günü olduğunu dile getiren Akın, Dünyada ilk 'Pi günü'

etkinliğinin de ABD'nin San Francisco şehrindeki Exploratorium Müzesinde 1988 yılında kutlandığını söyledi.

Çemberin çevre uzunluğunun çapına bölümüyle elde edilen pi sayısının tarihinin M.Ö. 2000 yılına dayandığını anlatan Akın, bu tarihte Babilliler'in tüm çemberlerin çevresinin çapına bölümünün sabit bir sayıya eşit olduğunu fark ettiklerini aktardı.

Mısırlılar'ın M.Ö. 1650'de Pi sayısını 3.165, Eski Yunanda 3,162, Archimedes'in 3 10/71 ve 3 1/7 arasında, Çin ve Greek matematikçilerin de 3.162 olarak hesapladıklarını anlatan Akın, 1436 yılında ünlü Semerkantlı Türk Matematikçi Giyasüddün Cemşid El Kaşi'nin, ilk defa pi sayısının değerini 16 ondalığa kadar hesapladığını bildirdi.



"Hala hesabı yapılıyor"

Pi sayısının tam olarak hesaplanmasına ilişkin araştırmaların bilgisayarın icadıyla hız kazandığına işaret eden Akın, son olarak Kasım 2002'de bir araştırma grubunun beş yıl süren program hazırlama safhasından sonra Tokyo Üniversitesi'nde süper bilgisayar ile 400 saate aşkın bir sürede 1.24 trilyon basamağa kadar hesapladığını bildirdi.

TOBB Matematik Etkinlikleri Topluluğu tarafından "Pi Günü" etkinliklerinin düzenlendiğini bildiren Akın, bu kapsamda yarın saat 16.30'da bir konferans vereceğini bildirdi. Akın, konferansın ardından çeşitli etkinliklerle "Pi Günü'nün kutlanacağını sözlerine ekledi.