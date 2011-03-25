Yarın dünya karanlığa gömülecek

T24 - Yarın yeryüzü için bir saat karanlık "Earth Hour" uygulamasının beşinci yıldönümü nedeniyle dünyanın dört bir yanında ışıklar söndürülecek.





New York’un Empire State binası, Abu Dabi’nin Emirlik Sarayı, Paris’in Eyfel Kulesi, Hong Kong’un Hükümet Binası, Brezilya’daki İsa heykeli ve diğer metropollerin simgesi haline gelen binalar 26 mart cumartesi akşamı yerel saatle 8.30’da karanlığa bürünecek.

Uygulamaya 131 ülke katılıyor ve organizatörler yüz milyonlarca kişinin biraraya gelerek dünyayı iklim değişikliğne karşı koruma girişimine destek verecek.

"Earth Hour" uygulamasını başlatan ve aynı zamanda organizatörü olan Andy Ridley, "Karşı karşıya olduğumuz çevre sorunlarıyla başedebilmek sadece iş yerleri, kurumlar, kişiler, toplumlar ve hükümetlerin ortak hareket etmesiyle mümkün olur" dedi.

Ridley, "İşyerleri ve kurumları yıllık ışık söndürme olayına katılarak gezegen için kalıcı bir harekete katılmaya çağırıyorum" diye konuştu.

Bu yıl organizatörler ilk kez katılımcıların “bir saatin de ötesine” geçmeleri çağrısında bulunuyor. Bu çerçevede 11 ayrı dilde hazırlanan internet siştelerinde işyerleri, hükümetler ve kişilere dünyanın dört bir yanında gerçekleştirilen projelerde işbirliği yapmaları sağlanıyor.

Ridley, "Biz bu platformu dünyanın dört bir yanındaki insanlar, kurumlar ve şirketler bir yıl boyunca ortak harekete ederek neler yapabileceklerini göstersinler diye geliştirdik" dedi.



