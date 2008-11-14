Yarın 'Diyabet Yürüyüşü' düzenlenecek

Dünya Diyabet Günü’nde hastalığa dair bilinci artırmak amacıyla çeşitli aktiviteler düzenleniyor. Yarın da Türkiye Diyabet Vakfı’nın öncülüğü ve Lilly İlaç sponsorluğunda İstiklal Caddesi’nde ‘Diyabet Yürüyüşü’ var.



Saat 12.30’da Tünel’den başlayıp İstiklal Caddesi boyunca sürecek yürüyüş, Taksim Anıtı çevresinde oluşturulacak, diyabet için birleşmeyi simgeleyen ‘Mavi Halka’yla sona erecek. Bu, diyabeti yenmek için küresel mücadele simgesi; mavi renk umudu, halka da birliği temsil ediyor. Yürüyüş Türkiye Diyabet Vakfı, Diyabetle Yaşam Derneği, Türk Diyabet Cemiyeti, Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği temsilcileri, diyabet hastaları ve ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşecek.