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Yaşam

"Yarın Cumhuriyet’e operasyonu ilan edeceğiz!"

Mizah dergileri, Cumhuriyet'e yapılan operasyonu kapaklarına taşıdı

02 Kasım 2016 21:30

Haftalık mizah dergileri kapaklarına Cumhuriyet gazetesinin yönetici ve yazarlarına yönelik operasyonunu taşıdılar.

İleri’nin haberine göre, LeMan, 'Cumhuriyet onurumuzdur' derken kapakta 'kayyum' göndermesinde bulundu. Uykusuz ise Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Efendiler! Yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz' sözlerine atıfla Erdoğan'ı kapağına taşıdı ve 'Yarın Cumhuriyet'e operasyonu ilan edeceğiz' ifadelerine yer verdi. 

Penguen, 'gazetecilik suç değildir' ifadelerine yer verirken, Gırgır dergisi kapağına TBMM Darbeyi Araştırma Komisyonu Başkanvekili AKP'li Selçuk Özdağ'ın sözlerini taşıdı. 

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