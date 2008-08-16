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Yaşam

Yarın bu yollara girmeyin

30 Ağustos Zafer Bayramı provası nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak. İşte kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

16 Ağustos 2008 03:00

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre 30 Ağustos Zafer Bayramı provası nedeniyle Pazar günü bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

Yapılan açıklamada 17 Ağustos Pazar günü yaya ve motorlu birliklerin katılımı ile saat 05:00 - 16:00 arasında urusında Vatan Caddesinde yapılacak olan prova ve 30 Ağustos 2008 günü saat 05:00 -16:00 saatleri arasınca yapılacak olan tören nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi. Hava muhalefeti nedeniyle provanın yapılamaması durumunda ise 24 Ağustos 2008 günü saat 05:00 - 16:00 arasında yolların kapalı olacağı belirtildi.

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR VE GÜZERGAHLAR

Topkule, Mahmutbey Köprüsü, Vatan Caddesi Aksaray metro istasyonuna kadar ve bu yollara çıkan tüm yollar.

Topkule, Mahmutbey Köprüsü, Vatan Caddesi, Oğuzhan Caddesi, Topkapı, Edirnekapı Kavşağı, Vatan Caddesi kesişim noktası, Mahmutbey yolu, Topkule arasında kalan yol,

Mahmutbey Köprüsü - Habipler (Sultançiftliği) yolu.

VATAN CADDESİNİ KULLANACAKLARIN ALTERNATİF GÜZERGAHLARI...

1 - D - 100 karayolundan Vatan Caddesi'ne gidecek sürücülerin Haliç Tüneli, Edirnekapı, Fevzipaşa Bulvarı, Aksaray şeklinde veya Haliç tüneli, Ayvansaray ışıklarından Balat yolunu takiben Unkapanı ve Sirkeci istikametlerini,

2- E - 80 karayolunu kullanacak sürücülerin, Milliyet Gazetesi karşısından TEM istikametini,

3- Sahil yolunu kullanacak sürücülerin sahil güzergahından Yenikapı - Kumkapı - Sirkeci istikametini,

4- Vatan Caddesi'ni kullanarak Fatih ilçesi'ndeki hastanelere gelecek olan gerek ambulans sürücüleri gerekse diğer sürücülerin sahil yolunu tercih ederek Samatya'dan Cerrahpaşa, Çapa, Haseki veya Vakıf Gureba Hastaneleri'ne gitmeleri,

5- Fatih istikametinden aynı gerekçelerle hastanelere gidecek sürücülerin ise Atatürk Bulvarı - Aksaray ve Millet Caddesi güzergahını kullanmalarının gerektiği belirtildi.



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