-YARIN BABALARI UNUTMAYIN ANKARA (A.A) - 18.06.2011 - Evlatların babalarına duydukları sevgi, yarın, milyonlarca kalbin bir arada attığı özel bir gün olan ''Babalar Günü''nde yeniden ifadesini bulacak. Hiç kuşkusuz, hepimiz babalarımıza çok şey borçluyuz. Anneler, her zaman bize yakın, yanımızda olurken, sevgilerini çok farklı biçimde gösteren babalarımız, yaşamımıza kol kanat geren, neşemizin, üzüntümüzün sessiz tanıklarıdır adeta... Onlar severler ama çok farklı severler çocuklarını... Yarın, yaşamımızın belki de en önemli insanının, babalarımızın günü... Hayatını çocuklarına adayan babalar, bir demet çiçekle, bir öpücükle de olsa hatırlanmayı bekliyor. Haziran ayının 3. pazarında kutlanan Babalar Günü'nün tarihçesine ilişkin iki ayrı kaynak bulunuyor. Bunlardan ilkine göre, Babalar Günü Batı Virginia'da ortaya çıktı. Burada yaşayan John Dowdy, annesini kaybettikten sonra onun yerini alan babası için böyle özel bir gün kutlanmasını istedi. Bir başka kaynağa göre de 1910 yılında Washington'daki John Bruce Dodd, 6. çocuğunun doğumu sırasında hayatını kaybeden annesinin ardından hayatını çocuklarına adayan babası William Smart'a özel bir gün armağan etmek amacıyla bu fikri ortaya attı. Babasının bir yandan çiftlikte çalışıp öte yandan 6 çocuğa bakmasının zorluklarını fark eden Dodd, Anneler Günü kutlanırken Babalar Günü'nün olmamasını haksızlık olarak gördü. Hemen babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için kolları sıvadı. Ancak, bu çalışma bir sonraki yılın 19 Mayısına kadar sürdü. Türkiye'de ise özellikle 1980'li yılların sonlarına doğru kabul gören Babalar Günü, yaygın bir şekilde kutlanıyor. -BİR SEKTÖR YARATAN ''BABALAR GÜNÜ''- Özel günler enflasyonu yaşanırken, tıpkı ''Sevgililer Günü'', ''Anneler Günü'' gibi giderek bir sektör yaratan ''Babalar Günü'' için bu yıl pek çok yenilik var. Bu özel gün için hediyelik eşya mağazaları günlerdir hazırlanıyor. Babaların seveceği gömlekler, kravatlar, giysiler, parfümler, çakmaklar, hobilerine göre kullanacakları olta takımları, evlerinde boş zamanlarında her zaman severek yaptıkları tamirat işlerinde kullanacakları alet takımları, müzik dinlemekten zevk alan babalara sevdikleri albümler, akla gelebilecek her şey onlar için mağazalarda bekliyor. Çoğu mağaza, bu özel gün için indirimli armağanlar da hazırladı. Artık Anneler Günü gibi bir sektör halini alan Babalar Günü'nde hediyelerin yanı sıra, sanal alemde de Babalar Günü kutlamaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Babalar için hazırlanan e-kartlar ve mesajlar bu özel günde onları sevindirmeniz için bir fırsat... -BABALAR FARKLI SEVER...- Belki anneler kadar gösteremeseler de sevgilerini, en az onlar kadar sever çocuklarını babalar... Bu Pazar siz de bir hediyeyle, internetten kartla, mutlulukla kabul edecekleri bir buket çiçekle, ama en iyisi bir kucak sevgiyle babanıza gidin. Unutmayın, mayısta annenizi sevindirdiniz ama bu kez çiçekler, evimizin sessiz ve fedakar kahramanları babalara.