-YARIN ANAYASA MAHKEMESİNE BİR ÜYE SEÇİLECEK TBMM (A.A) - 12.10.2010 - TBMM Genel Kurulu'nda, yarın, baro başkanlarının avukatlar arasından gösterdiği üç aday arasından Anayasa Mahkemesi için bir üye seçilecek. Anayasa değişikliğiyle Anayasa Mahkemesinin üye sayısı 17'ye çıkarılmıştı. Bu kapsamda Sayıştay Genel Kurulunca gösterilen üç adaydan Hicabi Dursun, geçen hafta TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmişti. Türkiye Barolar Birliğinde yapılan seçimlerde en çok oy alan Celal Mümtaz Akıncı (Afyonkarahisar Barosu Başkanı), Ali Dilber (Düzce Barosu Başkanı) ile Sait Sever (eski Muş Barosu Başkanı) aday gösterilmişti. TBMM Genel Kurulunda yapılacak seçimde kupalara tercih edilen adayın adı yazılı oy pusulası atılarak yapılacak gizli oylamanın ilk turunda üye tamsayısının (550) üçte ikisi (367), ikinci oylamada ise salt çoğunluk (276) aranacak. İkinci oylamada salt çoğunluğun sağlanamaması durumunda, en çok oy alan iki aday için üçüncü tur oylama yapılacak. Üçüncü oylamada en fazla oy alan aday Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilecek. -ADAYLAR- Türkiye Barolar Birliğince gösterilen üç aday ve özgeçmişleri şöyle: -Celal Mümtaz Akıncı: 31 Ocak 1957 tarihinde Afyonkarahisar'da doğdu. 1982 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Akıncı, 1984 yılında Afyonkarahisar'da avukatlığa başladı. 2001 yılında Afyonkarahisar Barosu Başkanlığına seçilen Akıncı, halen bu görevi sürdürüyor. Akıncı, evli ve dört çocuk babası. -Ali Dilber: 20 Mayıs 1965 tarihinde Düzce'de doğdu. 1982 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Dilber, 1988 yılında Düzce'de avukatlığa başladı. 2006 yılında Düzce Barosu Başkanlığına seçilen Dilber, bu kentte faaliyet gösteren değişik sosyal kurumlarda görev aldı. İngilizce bilen Dilber, evli ve üç çocuk babası. -Sait Sever: 10 Ağustos 1949 tarihinde Muş'un Varto ilçesinde doğdu. 1972 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Sever, 1973 yılında Muş'ta avukatlığa başladı. 1990-1994 ve 2000-2007 yılları arasında Muş Barosu Başkanlığı yapan Sever, evli ve üç çocuk babası.