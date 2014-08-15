Yarın 2014’ün en sıcak günü olacak

İstanbul’da yarın 2014 yılının en sıcak günü yaşanacak. Meteoroloji mühendisi Hüseyin Öztel hafta sonu dışarıya çıkacakları sıcak hava ve yüksek ne konusunda uyardı. Kavurucu sıcakların 2 gün süreyle devam edeceği bildirilirken, nem oranının yüzde 90’a kadar ulaşacağı ve bunaltıcı havanın etkili olacağı açıklandı.

Milliyet’te yer alan habere göre, hafta sonu Türkiye genelinde sıcak ve bunaltıcı bir hava hakim olacak. Yarın ise İstanbul'da 2014’ün en sıcak günü yaşanacak. Nem oranının yüzde 90’a kadar ulaşacağını belirten uzamanlar hafta sonu dışarı çıkacak vatandaşları uyardı.



Marmara: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



Ege: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Akdeniz: Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



İç Anadolu: Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



Batı Karadeniz: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Doğu Anadolu: Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



Güneydoğu Andolu: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.