Yarın 200 bin öğretmen Ankara'da buluşacak

Atama bekleyen 200 bine yakın öğretmen adayı, yarın Milli Eğitim Bakanlığı önünde büyük mitinge hazırlanıyor.



200 bini aşkın işsiz öğretmenin yıllardır süren mağduriyetine çözüm bulmak amacıyla 6 Şubat cuma günü Saat 15.00’de Milli Eğitim Bakanlığı önünde büyük mitinge çıkacak olan binlerce öğretmen adayı MEB’in atama politikalarına tepkisini ortaya koyacak.



Bağımsız Eğitimciler Sendikası (BES) Genel Başkanı Gürkan Avcı, öğretmen adaylarını emeklerine, geleceklerine ve onurlarına sahip çıkmaya çağırdı. Avcı, Hükümetin öğretmen atama politikasını protesto etmek ve Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in atanmayı bekleyen 200 bini aşkın öğretmen adayına dönük “vurdum duymaz tavrına, dur” demek için büyük mitingi düzenleyeceklerini söyleyerek, “Sendika üyeleri ve 81 ilden gelmek için sabırsızlanan binlerce öğretmen adayının katılımıyla büyük eğitimci mitingini düzenleyeceğiz” dedi.



“Hakkınızı koruyun” çağrısı



Avcı, öğretmenlerin halkın öncüsü ve fikir önderleri olduğuna işaret ederek, öğretmen adaylarının haklarını araması, hesap sorması ve durumu sorgulaması gerektiğinin altını çizdi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın “vurdum duymaz” politikaları nedeniyle; bin bir güçlükle üniversite bitirmiş 200 binin üzerindeki öğretmen adayının “işsiz” olduğunun altını çizen Avcı, öğretmen adaylarını seslerini duyurmaları için mitinge çağırdı.









