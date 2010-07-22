-YARIN 2 YENİ FİLM GÖSTERİMDE İSTANBUL (A.A) - 22.07.2010 - Sinema sevenler için bu hafta iki yeni film gösterime giriyor. Vincenzo Natali'nin yönettiği ve Adrien Brody, Sarah Polley, David Hewlett ile Abigail Chu'nun oynadığı ''Deney/Splice'', insan DNA'sının kopyalanmasını anlatıyor. Bilim dünyasına farklı bir bakış açısı getiren filmin konusu şöyle: ''Clive ve Elsa, bilim dünyasının iki süper starıdır. Uzmanlık alanları DNA kopyalamak ve farklı canlıların DNA'larını birleştirerek hybrid yaratıklar yaratmaktır. Ancak çalışmalarını artık bir adım daha ileriye taşımanın zamanı geldiğine inanmaktadırlar; insan DNA'sını kopyalamak. Yürüttükleri projenin finansörleri bu aşamaya gelindiğinde insan DNA'sı ile deneyler yapılmasına karşı çıkar ve Clive ile Elsa projeyi gizlice yürütme kararı alır. Elde ettikleri sonuç 'Dren'dir. Dren, bu ünlü çifte hayatlarının hem en çılgın hayalini hem de en büyük kabusunu yaşatmaya başlar.'' Night Shyamalan'ın yönettiği ve Noah Ringer, Nicola Peltz, Jackson Rathborne ile Dev Patel'in oynadığı ''Son Hava Bükücü/The Last Airbender'', görsel efektleri ve aksiyon sahneleriyle dikkat çekiyor. İnsan medeniyetlerinin dört ulusa bölündüğü bir dönemi anlatan filmin konusu özetle şöyle: ''Ateş ulusu, zalim bir savaş başlatmıştır. Filmin kahramanı 'Son Hava Bükücü', kehanete göre, dört elementi de kontrol edebilecek güce sahip tek Avatar olan 'Aang'dır. Aang, savaşın yıkıma uğrattığı dünyalarında düzeni tekrar sağlamak için Su Bükücü Katara ve erkek kardeşi Sokka'dan yardım alır.''