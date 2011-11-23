'Yarımçeyrek' altın geliyor

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'Daha uygun fiyat altına yönlendirecek'

Halktan gelen yoğun talep üzerine kuyumcuların uzun süredir istediği çeyrek altının üçte biri değerindeki altınların üretimine geçildi. Rafineri'nin Yenibosna Kuyumcukent'teki atölyesinde üretilen altınların yanı sıra İAR tam, İAR yarım ve İAR çeyrek altınları da ilk kez görüntülendi.Piyasadaki çeyrek altının ağırlığının yaklaşık 3'te birine denk gelen, 22 ayar ve 0,62 gram ağırlığındaki altının fiyatı yaklaşık 59 lira. Yarıçeyrek altın, önümüzdeki günlerde kuyumcularda satışa sunulacak.İAR, ürettiği daha hafif İAR tam, İAR yarım ve İAR çeyrek altın ile Darphane'nin piyasadaki altınlarına da rakip olacak. Darphane'nin 1,75 gram ağırlığındaki çeyrek altınına karşın İAR'ın ürettiği çeyrek altının ağırlığı 1,25 gram, İAR yarım altının ağırlığı 2,5 gram ve İAR tam altının ağırlığı da 5 gram olarak belirlendi.İAR Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Halaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yönetiminde Hazine'den bir temsilcinin de yer aldığı İAR'ın ortakları arasında İstanbul Altın Borsası, Vakıf Yatırım ve Şekerbank'ın da bulunduğunu hatırlatarak, İAR'ın 5 yıl önce üretmeye başladığı gram altını, gerek bankacılık ve finans araçlarından biri haline gerekse de getiri elde edilebilen bir ürün haline getirdiklerini anlattı.Halaç, halktan gelen yoğun talep üzerine 24 ve 22 ayar gram altın ile 14 ayar yuvarlak altının üretimini gerçekleştirdiklerini anımsatarak, yatırım amaçlı kullanılıyor olsa dahi takı amacıyla Türk halkının altında ''geleneksel'' yuvarlak 22 ayara olan ilgisinin İAR'ı, halk arasında ''tam'', ''yarım'' ve ''çeyrek'' olarak bilinen altın üretimine ittiğini, ayrıca 0,62 gram ağırlığında Türkiye'de ilk defa ''yarıçeyrek'' altın üretimine de başladıklarını söyledi.Darphane'nin 22 ayar tam, yarım ve çeyrek altınlarından farklı olarak İAR'ın ürettiği altınların bir yüzünde basıldığı tarih, diğer yüzünde ise İAR markası ve ağırlık ölçüsünün belirtildiğini ifade eden Halaç, yuvarlak şekli itibariyle Darphane'nin ürettiği altınlara benzemekle birlikte İAR altınlarının ağırlık, üzerindeki desenler ve yazılar anlamında farklılık gösterdiğini, kuyumculara yaptıkları test satışlarının bittiğini, gerçek satışların başladığını bildirdi.Özcan Halaç, altın fiyatlarının yüksek olmasının, insanların altın almasına engel olmadığını, ancak daha düşük ağırlıkta, daha az para ödeyeceği altınlara yönelttiğini belirterek, ''Bunun da en büyük nedeni, vatandaşlarımızın bu kadar yüksek fiyata dayanamayıp hediye ya da takı amaçlı altın yerine başka şeylere yönelmesi... Böyle bir ürün, farklı arayışlara yönelen kişileri tekrar altına çekecektir. Yani fiyatın daha uygun olması, takı cinsini değiştiren kişileri tekrar altına yönlendirecektir. Bu da gerçekleşirse Rafineri yarıçeyrek altınların satış rakamlarının yüksek olacağını tahmin ediyorum'' şeklinde konuştu.Altın fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak kısa dönem içerisinde Rafineri yarıçeyrek altın satışlarında bir patlama yaşanmasını beklediğini ifade eden Halaç, İAR'ın ürettiği İAR tam, İAR yarım, İAR çeyrek ve İAR yarıçeyrek altınların Türkiye'deki birçok kuyumcudan satın alınabileceğini, bu altınları ihraç etmeyi de düşündüklerini, ABD, Dubai ve Avrupa'daki şubeleri aracılığıyla yurt dışında da satış yapacaklarını bildirdi.Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Sadettin Parmaksız, Temmuz 2011'de, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Darphane'nin, çeyreğin yarısını üretme kabiliyetine sahip olduğunu belirterek, ''Bununla ilgili daha önce yapılmış bir çalışmamız da söz konusu. Fakat çeyrek altının yarısı çok küçük, taşınabilmesi ve muhafazası çok zor. 'Yapabilir misiniz?' Evet, yaparız. Ama 'yapılmalıdır mı?', o ayrı bir tartışma konusu... Kayıpları daha fazla, işçiliği daha yüksek... Çünkü altında ebatlar küçüldükçe işçilik artar'' şeklinde konuşmuştu.Parmaksız, Cumhuriyet altınlarının ziynet ve meskük şeklinde iki türde, çeyrek, yarım, tam, 2,5'lik ve 5'lik olmak üzere 10 ayrı çeşit olarak Darphane tarafından üretildiğini, Cumhuriyet altınlarının basılması ve özelliklerinin TBMM'nin 1951 yılındaki 1738 sayılı kararına dayandığını hatırlatarak, Darphane'nin çeyrek altının yarısını üretebilmesi için de yine bir kanun hükmüne ihtiyaç duyulacağını dile getirmişti.Çeyreğin ağırlığının 1,75 gram ve 22 ayar olduğunu bildiren Parmaksız, üretilmesi halinde yarısının ise yaklaşık 0,9 gram olacağını kaydetmişti.