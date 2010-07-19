T24 LogoT24 Logo
Yaşam

YARIMAĞAN SAAT 14.00'DE AÇIKLAMA YAPACAK  ANKARA (A.A)

19 Temmuz 2010 14:14

-YARIMAĞAN SAAT 14.00'DE AÇIKLAMA YAPACAK  ANKARA (A.A) - 19.07.2010 - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, ÖSYS Kılavuzu'daki yükseköğretim programlarının 2009 merkezi yerleştirmedeki en düşük puanları ve başarı sıraları ile ilgili saat 14.00'de basın toplantısı düzenleyecek. ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, ''2010-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim programlarının 2009 Merkezi Yerleştirmedeki en düşük puanları ve başarı sıraları ile ilgili olarak bugün saat 14.00'de Yükseköğretim Kurulunda basın toplantısı yapılacaktır'' denildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24