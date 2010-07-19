-YARIMAĞAN SAAT 14.00'DE AÇIKLAMA YAPACAK ANKARA (A.A) - 19.07.2010 - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, ÖSYS Kılavuzu'daki yükseköğretim programlarının 2009 merkezi yerleştirmedeki en düşük puanları ve başarı sıraları ile ilgili saat 14.00'de basın toplantısı düzenleyecek. ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, ''2010-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim programlarının 2009 Merkezi Yerleştirmedeki en düşük puanları ve başarı sıraları ile ilgili olarak bugün saat 14.00'de Yükseköğretim Kurulunda basın toplantısı yapılacaktır'' denildi.