-YARIMAĞAN'DAN TERCİH ÖNERİLERİ ANKARA (A.A) - 19.07.2010 - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, ''Yerleştirme puanınıza ve başarı sıranıza bakmaksızın en çok istediğiniz belirli sayıda programı, istek sırasına göre başlara yazmanızda yarar vardır. Bunun hiçbir sakıncası yoktur'' dedi. Yarımağan, YÖK'de düzenlediği bilgilendirme toplantısında, adaylara tercih konusunda bazı önerilerde bulundu. Tercih sayısının 30'a çıktığını hatırlatan Yarımağan, ''Yerleştirme puanınıza ve başarı sıranıza bakmaksızın en çok istediğiniz belirli sayıda programı, istek sırasına göre başlara yazmanızda yarar vardır. Bunun hiçbir sakıncası yoktur. Başarı sıranız ister 100 bin olsun, ister 80 bin veya 200 bin, gönlünüzde yatan 3-5 programı yazın. Bu programların puanı ne kadar yüksek olursa olsun yazın. Tabi ki yerleşme olasılığınız yüksek değildir, ama sıfır da değildir. Ben yazmalarını öneriyorum adaylara'' diye konuştu. Adayların tercih ettikleri programlarla ilgili açıklamaları mutlaka okumaları gerektiğini belirten Yarımağan, aranılan koşulları taşımadıkları durumda adayların programları tercih etmemeleri gerektiğini söyledi. Bazı koşulları ÖSYM olarak kontrol edemediklerini anlatan Yarımağan, ''Kontrol edemediğimiz bir koşul nedeniyle oraya yerleşirsiniz. Fakat kayıt olmaya gittiğinizde sizi kayıt etmezler. Çünkü belli bir koşulu sağlamıyorsunuz. Bazı koşulları biz kontrol edebiliyoruz, bazılarını edemiyoruz. O konuda adayları uyarıyorum'' dedi. Tercihlerin sırası belirlenirken programların 2009'daki en küçük puan ve başarı sırasından çok, adayın istek sırasının daha önemli olduğunu vurgulayan Yarımağan, şunları söyledi: ''Bazı adaylar geçen seneki puanı 3-5 puan yüksek diye çok istemediği yeri daha öne yazıyor. Hayır, buna gerek yok. İstek sıranız önemlidir. Geçen seneki puanı yüksek de olsa, düşük de olsa iki program arasında tercihinizi yaparken mutlaka daha çok istediğinizi öne yazınız. Bir yüksek öğretim programına yerleşmek sizin için önemliyse tercih edeceğiniz programlar arasında 2009'daki başarı sırası, sizin başarı sıranızdan daha büyük olan, olabildiğince daha büyük olan programların bulunmasını sağlayınız. Ancak bunu yaparken kazandığınız takdirde kayıt yaptırmakta tereddüt edeceğiniz, kayıt yaptırmayacağınız programları kesinlikle yazmayınız.'' ''Biz puan yerine başarı sırasının kullanılmasının daha doğru olduğunu düşünüyoruz'' diyen Yarımağan, tercihlerin geniş aralıkta olması gerektiğini söyledi. Tercih yapmayı çok mekanik bir olay olarak ele almamak gerektiğini vurgulayan Yarımağan, şöyle konuştu: ''Doğru tercih bana göre şöyle yapılır; Biraz kendini bilerek ve bilgi sahibi olarak aday, istediği yerleri belirleyecek. Şu soruyu adaylar kendilerine sorsunlar diyorum; 'Sınav olmasaydı kaydını gidip nereye yaptırırdı?' Bu sorunun cevabı bence adayın birinci sıraya yazacağı programdır. Adaylar kendi kendilerine bu soruyu sorsunlar ve birinci sırayı o programı yazsınlar. Peki oraya gittin, kapıda sana dediler ki 'kontenjan doldu.' 'Peki şimdi nereye gidersin?' Ama 30. tercihe kadar bunu sormayacaklar. 3-5 tanesini böyle sorsun, yazsın oraya. Daha sonra biraz daha mütevazi, istek sırasında tercihlerini yazsınlar. Bunları yaparken puanlara hiç bakmasın. Kağıt üzerinde istediği 20-30 tane programı belirledikten sonra puanlarını ve başarı sıralarının yazsın. Başarı sıralarına sonunda baksın. Bence doğru tercih böyle yapılmalı. Tercih yapmak kesinlikle otomasyon işi değildir. Tercih robotlarıyla, bilgisayarla tercih yapmanın doğru bir yaklaşım olduğuna inanmıyorum.'' -KENT İÇİ TASARI PROGRAMI'NI TM MEZUNLARI DA TERCİH EDEBİLECEK- Öte yandan, çok şeyler değiştiğinde bazı küçük aksamaların olduğunu belirten Yarımağan, ''TM alanı mezunları, MF-4 puanı ile hiçbir programa kendi alanlarında girmiyorlardı. TM mezunu bir aday, hiçbir mühendislik veya teknik programa alan içi yerleşmiyordu. Onun için TM mezunlarının MF-4 başarı sıralarını hesaplamıyorduk. Bu sene, tek bir program 'Kent İçi Tasarım Programı' için YÖK'ün belirlediği kurallar arasında bu programa TM mezunları da alan içi yerleşecekler. Biz bu bilgiyi eksik vermişiz. Bu programa yerleşmek isteyen TM mezunu adaylar önümüzdeki günlerde bizim internet sayfasından sonuçlarına bir daha bakarlarsa, bu sefer yeni bakacakları sonuçları arasında MF-4 puan türündeki başarı sıralarını görecekler. Bunu sonuç belgesinde vermemişiz. Sonuç belgesini sırf bu yüzden yeniden düzenlemiyoruz'' diye konuştu.