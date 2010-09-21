-YARIMAĞAN'DAN ÖSYM'YE HÜZÜNLÜ VEDA ANKARA (A.A) - 21.09.2010 - ÖSYM Başkanlığından istifa eden Prof. Dr. Ünal Yarımağan, kurum çalışanlarına veda ederek, ÖSYM'den ayrıldı. Yarımağan, ''Devam eden soruşturma sürecinde ÖSYM ve ÖSYM çalışanlarının daha fazla yıpratılmamasına katkıda bulunmak amacıyla görevimden ayrılmayı uygun buldum'' dedi. Başkanlık görevinden istifasını bu sabah kurum çalışanları ile toplantı yaparak açıklayan Yarımağan, ÖSYM'den saat 15.15 sıralarında ayrıldı. Öğle saatlerinde personelle yemekte bir araya gelen Yarımağan, daha sonra şahsi eşyalarını toplayarak, personelle vedalaştı. ÖSYM'de şoföründen bahçe çalışanına, sınav hizmetleri biriminden dokümantasyon birimine kadar tüm çalışanlar ÖSYM binası önünde Yarımağan'ı uğurlamak üzere toplandı. Vedalaşmaya bina içerisinde özel kalemde görev yapanlardan başlayan Yarımağan, gözyaşlarını tutamayanları teskin etmeye çalıştı. Daha sonra binanın dışına çıkan Yarımağan, burada alkışlarla karşılandı. Burada bekleyen personelle de tokalaşarak veda eden Yarımağan, gazetecilerin sorularını yanıtlamadı ve gözleri dolarak özel aracına binerek ayrıldı. -AA'YA AÇIKLAMA- Yarımağan kurumdan istifa gerekçesine ilişkin açıklamayı Anadolu Ajansına yaptı. Yarımağan, şunları kaydetti: ''Kamuoyunca da bilindiği üzere 2010 KPSS Lisans Sınavı ile ilgili iddialar hakkında ÖSYM Başkanlığınca da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Konuya ilişkin, ilgili savcılık, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu ve YÖK Denetleme Kurulu Başkanlığınca yürütülen soruşturmalar halen devam etmektedir. Bu süre içerisinde yazılı ve görsel basın organlarında ÖSYM ve ÖSYM çalışanlarına yönelik gerçek dışı yıpratıcı bazı haberler de yer almıştır. Soruşturma konusu iddialar ve gerçek dışı haberlerle ilgili olarak soruşturmalar devam ettiği için ÖSYM tarafından herhangi bir açıklama yapılması uygun bulunmamıştır. Diğer taraftan herhangi bir kanıt ortaya konulmadan verilen bu haberler hakkında kaynak olarak gösterilen kurum ve kişiler de doğrudan bir açıklama ve tekzip yoluna gitmemiştir. Söz konusu iddiaların doğru olduğunun adli ve idari inceleme sonucuna göre tespit edilmesi halinde sorumlular hakkında her türlü yasal işlem yapılacağı açıktır. Bu nedenlerle kamuoyunca ÖSYM hakkındaki güven sarsıcı asılsız haber ve yorumlara itibar edilmemesi gerekmektedir. Devam eden soruşturma sürecinde ÖSYM ve ÖSYM çalışanlarının daha fazla yıpratılmamasına katkıda bulunmak amacıyla görevimden ayrılmayı uygun buldum.''