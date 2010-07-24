-YARIMAĞAN'DAN ADAYLARA UYARILAR İSTANBUL (A.A) - 24.07.2010 - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, ''Adayları, kılavuzda 49 programın geçen seneki başarı sırası ve minimum puanını düzeltiniz diye uyarıyorum. Bir de MF-4 puanında tercih yapacak adayların sadece MF-4 puanının alanında başarı sırasında bir yanlışlık olmuş. Onu da düzeltin diyorum'' dedi. Yarımağan, Maltepe Üniversitesi'nin Kayışdağı Yerleşkesi'nde düzenlenen ''2010 ÖSYS Tercih Dönemi Hakkında Bilgilendirme Konferansı'nda yaptığı konuşmada, yarın başlayacak olan tercih döneminde 1 milyon 200 binin üzerinde adayın tercih yapma hakkı olduğunu söyledi. Son günlerde basında ön plana çıkan tercih kılavuzundaki düzeltmelerden söz etmek istediğini belirten Yarımağan, ''Tercih kılavuzunda nedeni ne olursa olsun bazı bilgilerde yanlış olduğu anlaşıldı. Bunların düzeltilmesi gerekiyor. Adaylar açısından bu bilgilerin düzeltilmesi önemli'' diye konuştu. Bu bilgilerin doğru değerlerini tercih döneminden 5-6 gün önce herkesin öğrendiğini ve dikkate alacağını ifade eden Yarımağan, esas konunun şu anda adaylar için tercih yapmak olduğunu vurguladı. Sınavın uygulanmasında yapılan değişiklikleri anlatan Yarımağan,, ''Bu yıl puan türleri arttı. Geçen sene 1+1 ÖSS artı YGS uygulaması bu yıl 1+5 YGS artı LYS sınavları şeklinde yapıldı. Herkes cevap vereceği testlerin sınavlarına girdi. Bütün sorular bir oturumda cevaplandırılmadı. Daha da ileri gidilerek soru sayıları arttı ve ders düzeyinde süreler sınırlandı. Dolayısıyla öğrencilerin global bilgisi yerine ders düzeyinde bilgisi saptandı. Yani ölçme ve değerlendirme açısından çok daha sağlıklı bir değerlendirme yapıldı'' dedi. Yarımağan, bu değişiklikler nedeniyle bu yıl tercih yapmanın biraz daha belirsizlik içerdiğini açıklayarak, şunları söyledi: ''Tercih yapmak hiçbir zaman mekanik bir olay değildir. Tercih bir istek sıralamasıdır ama bunu çeşitli nedenlerle mekanik bir sürece dönüştürenler var. Hep bir önceki yılın bilgilerini kullanarak, sıralama yapılmaktadır ama bu sene bir önceki yılın bilgisi yok. Bu sene tıp fakültesine MF-3 puanıyla öğrenci alacağız. Geçen sene MF-3 diye bir puan yoktu. Geçen yıl puanlar 100-300 arasındaydı, bu sene 100-500 arasında. Geçen sene Ortaöğretim Başarı Puanı'nın katsayısı alan içinde 0.8, alan dışında 0.3'dü. Bu sene alan için 0.15 alan dışı 0.12 oldu. Bütün bu değişiklikler daha iyiyi elde etmeye yönelik yetkili kurumlar tarafından verilmiş kararlar. Bu yüzden geçen senenin bilgileri elimizde yok. Rehber öğretmenler de geçen yılın bilgilerine göre tercih yapma alışkanlığındalar. Onun içinde ortalığı biraz karıştırıyorlar.'' Adayların tercih yaparken geçen senenin puanlarını kullanamayacaklarını hatırlatan Yarımağan, ancak başarı sıralarını bir miktar kullanabileceklerini söyledi. Ünal Yarımağan, adaylara bu yıl tercihlerinde yardımcı olması açısından bir benzetim çalışması yaptıklarını belirterek, sözlerine şöyle tamamladı: ''Benzetim çalışmasında şunu yapmaya çalıştık. Geçen sene her ne kadar MF-3 puan türü yoksada, biz MF-3 puanlarını adayın testlere verdiği cevaplardan hesaplıyoruz. Geçen sene sınava giren adayların fizikten, kimyadan, biyolojiden, coğrafyadan, tarihten, felsefeden hepsinden puanlarını bulduk. Soru sayıları belki bu senekinden azdı ama onlar gene de bir fikir veriyor. O puanlar üzerinden bu seneki yönteme göre 0.15 ve 0.12 katsayıya göre, ek puan katsayısının bu seneki değerine göre geçen seneki giren adayların puanlarını hesapladık ve kılavuza koyduk. MF-3 puanı hesaplanan adaylar içinde sırasını da bulduk kılavuza koyduk. Bu puanların bu yıl da böyle olacağı anlamına gelmez. Bu senenin ne olacağını bilmek mümkün değil, tahminde bulunuyoruz biz.''