-YARIMAĞAN VE ÇELİK HAKKINDA SUÇ DUYURUSU ANKARA (A.A) - 23.08.2010 - Türk Eğitim Sen, KPSS'ye yönelik iddialarla ilgili, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik hakkında suç duyurusunda bulundu. Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Ankara Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, 2010 KPSS'nin şaibelerle dolu olduğunu savundu. Daha önce, 85-90 puanla atanamayanlar varken, Yahya Erdoğanlı isimli kişinin 43 puanla Van'a sözleşmeli öğretmen olarak atandığının açıklandığını anımsatan Koncuk, Erdoğanlı'nın atamasının eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik tarafından yapıldığını iddia etti. Bu iddialarına Çelik'in henüz yanıt vermediğini belirten Koncuk, "Ya çıkıp 'İsmail Koncuk yanlış söylüyor, böyle bir şey yok' desin ya da 'doğrudur, böyle bir yanlış yaptık' deyip halktan özür dilesin" dedi. Yahya Erdoğanlı'nın akrabası olduğu iddia edilen AK Parti Ankara Milletvekili Burhan Kayatürk'ten de iddialara cevap verilmediğini ifade eden Koncuk, "Bir ülkede bakan olabilirsiniz, çeşitli mevkilere gelmiş olabilirsiniz ancak bu güç diğer sahipsiz insanların haklarını gasp edebileceğiniz anlamına gelmez" diye konuştu. Milli Eğitim Bakanlığının konuya ilişkin açıklamasının da soruşturmayı etkileyecek yönde olduğunu savunan Koncuk, bakanlığın yaklaşımını ciddiyetsiz bulduğunu söyledi. Koncuk, "Atamaları hiç olmazsa bir hafta daha erteleyerek, iddiaları ciddiye aldığınızı gösterseydiniz. KPSS'nin iptali konuşulurken, 30 bin öğretmenin atamasını nasıl yaparsınız? Atamaları iptal etmek zorunda kalırsanız, bunun hesabını nasıl verirsiniz?" dedi. ÖSYM Başkanı Yarımağan'ın, KPSS ile ilgili böyle bir şeyin asla olamayacağı yönünde, "peşin hükümlü" açıklamalar yaptığını ifade eden Koncuk, ÖSYM'nin soruşturma ehliyeti kalmadığını düşündüklerini, bu nedenle konuyu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e götürdüklerini anlattı. İddiaların sağlıklı şekilde soruşturulmasını isteyen Koncuk, şunları söyledi: "Yaptığı net sayısı beklediğinden az gelen 3-5 kişi değil, binlerce kişi var. Sınavda 10 çiftin 120 net yaptığı ortaya çıktı. Bu soruların 3-4 tanesini şu anda uzmanlar tartışıyor. Uzmanların bile doğruluğu konusunda hemfikir olmadığı soruların bulunduğu bir sınavda 120'de 120 yapmak tesadüfle açıklanamaz. O nedenle Ünal Yarımağan ve Hüseyin Çelik hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. İddialar sadece öğretmenlik bölümüyle ilgili değil. 800 bin civarında üniversite mezunu bu sınava girdi. Sonuç diğer alanlar bakımından da incelenmeli." Koncuk, konuşmasının ardından beraberindekilerle birlikte yanlarında getirdikleri Yarımağan ve Çelik'e yönelik suç duyurularını Ankara Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığına verdi.