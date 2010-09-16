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Yaşam

YARIMAĞAN, ÖZCAN İLE GÖRÜŞÜYOR ANKARA

16 Eylül 2010 03:00

-YARIMAĞAN, ÖZCAN İLE GÖRÜŞÜYOR ANKARA (A.A) - 16.09.2010 - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, KPSS iddialarına ilişkin ÖSYM'de yürütülen aramalar sürerken YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan ile görüşmek için YÖK'e gitti. Ünal Yarımağan'ın, Özcan ile görüşmesinin, Özcan'ın daveti üzerine gerçekleştiği belirtildi. YÖK'e gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yarımağan, ''YÖK Başkanı çağırdı, ben de geldim'' dedi.  Bu arada KPSS iddialarıyla ilgili soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Şadan Sakınan, YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Mustafa Solak ile odasında bir saate yakın görüşme yaptığı öğrenildi.  Savcı Sakınan, Yarımağan'ın YÖK'e geldiği sırada binadan ayrıldı. Öte yandan ÖSYM'deki incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

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