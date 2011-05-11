-YARIMAĞAN: BÖYLE BİR MAİLİ ÇÖPE ATARDIM ANKARA (A.A) - 11.05.2011 - ÖSYM eski Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, geçmişte ''bir bakanın yeğeninin uygun bir yere yerleştirilmesi'' için ÖSYM'ye mail attığı iddialarıyla ilgili, ''Bana böyle birşey geldiğini hatırlamıyorum. Gelmiş olsaydı da çöpe atardım'' dedi. Yarımağan, AA muhabirinin sorusu üzerine, konuyla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Yarımağan, ''Bana böyle birşey yüzde 100 gelmedi demiyorum ama hatırlamıyorum. 3 yıl öncesinden mi, 5 yıl öncesinden mi bahsediliyor bilmiyorum ama böyle bir olay bana gelmişse ben çöpe atmışımdır'' diye konuştu. Bu konunun dışında ÖSYM'ye bu tür istekler gelip gelmediği sorusuna Yarımağan, ''Bana böyle istek neredeyse hiç gelmedi. Belki 37 yıllık görev sürem içinde bir ya da iki tane gelmiştir, onu da çöpe atmışımdır. Ben bunlara değer vermediğim için... Ama bu olağan bir olay değil. Diğer taraftan da burası Türkiye. AB kurumunda bile böyle işler oluyorsa ÖSYM'de de olabilir diye düşünenler çıkabilir'' yanıtını verdi. ''ÖSYM'de diğer çalışanlardan bu tür isteklerde bulunulmuş olabilir mi?'' sorusunu Yarımağan, ''Bilmiyorum. Bana intikal etmiş ve benim haberim olan birşey yok. ÖSYM'ye böyle birşey gelirse, kime gelirse gelsin çöpe atar, atması gerekir. Yani bunu olay da yapamazsınız, gazetelere vermek gibi, atarsınız çöpe gider'' dedi. ''Bu istek değerlendirilmiş midir?'' sorusuna Yarımağan, ''Bu isteğin değerlendirildiğini kesinlikle mümkün görmüyorum ama bilemiyorum. Bilgi sahibi değilim. Daha önce de söylediğim gibi bana böyle birşey geldiğini kesin ben hatırlamıyorum. Gelmiş olsaydı da çöpe atardım'' karşılığını verdi.