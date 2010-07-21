-YARIMAĞAN: ''BAŞARI SIRASINI YENİDEN HESAPLADIK'' ANKARA (A.A) - 21.07.2010 - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, ''TM alanından giren adaylar MF-4 puan türünde bir program alanı tercih edebiliyor. TM alanındaki adayları da katarak MF-4 yerleştirme puan türü alanında başarı sırasını yeniden hesapladık'' dedi. Yarımağan, öğrencilerin tercih yaparken yanılmaması için böyle bir düzenleme yaptıklarını vurguladı. ÖSYM Başkanı Yarımağan, MF-4 puan türünde TM alanından giren adayların başarı sırasını yer almadığını, TM alanından giren adayları da MF-4 puan türüne kattıklarını belirtti. TM alanından giren adayların MF-4 puan türünde bir programı tercih edebildiklerini vurgulayan Yarımağan, ''Geçen sene Sayısal-2'de TM alanından giren adaylar da vardı. Geçen seneki sayı Sayısal-2'de 400 bine yakın, bu seneki sayı daha küçük. Bu sene MF'den TM'cileri çıkarınca 230 bine iniyor sayıları. Öyle olduğu için öğrenciler yanlış yorum yapabilirler diye TM alanından giren adayları da katarak başarı sırasını yeniden hesapladık. Bu daha gerçekçi oldu'' diye konuştu. Yarımağan, ''Öğrenciler tercih yaparken yanlış yorum yapabilirler, 'ben buraya rahatlıkla girebilirim' diyebilirler. Oysa giremezler, öyle bir yanılgı olmasın diye... Yoksa yanlış hesaplama değil, öğrencileri yanıltmamak için yaptık'' dedi. Bazı gazetelerde ''800 bin adayın puanı yanlış hesaplandı'' şeklinde yer alan haberlerin doğru olmadığını belirten Yarımağan, ''Yanlış hesaplama yok. Sadece başarı sırasını TM'cileri katarak yeniden hesapladık'' diye konuştu. -''BAŞARI SIRASINA BAKMADAN DA TERCİH YAPILABİLİR''- Başarı sırasına bakmadan da tercih yapılabileceğini ifade eden Yarımağan, ''Başarı sırası hiç önemli değil. Maalesef rehber öğretmenler ve öğrenciler başarı sırasına çok bakıyorlar. Biz o yüzden öğrenci yanlış tercih yapmasın diye yaptık. Yoksa başarı sırası bana göre çok da önemli değil'' dedi. Yarımağan, ''Değişiklik başarı sıralarını ne kadar değiştiriyor?'' sorusu üzerine, sıralamada başlarda yer alan adayın başarı sırasını hiç değiştirmediğini söyledi. ÖSYM Başkanı Yarımağan, ''Ben 15 bininci bir adaya baktım, önüne 5 kişi geçmiş. Onun bir etkisi yok. Sonlarda değiştiriyor. Mesela daha önce başarı sırası 180 bin olan aday şimdi 280 bin olabilir'' şeklinde konuştu.