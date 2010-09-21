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Yaşam

YARIMAĞAN 6 YILDIR ÖSYM BAŞKANIYDI ANKARA (A.A)

21 Eylül 2010 15:51

-YARIMAĞAN 6 YILDIR ÖSYM BAŞKANIYDI ANKARA (A.A) - 21.09.2010 - ÖSYM Başkanlığı'ndan istifa eden  Prof. Dr. Ünal Yarımağan, 6 yıldır bu görevi sürdürüyordu. Alınan bilgiye göre, Prof. Dr. Yarımağan, kurulduğu 1974 yılından bu yana ÖSYM'de çeşitli görevlerde bulundu ve Ekim 2004 yılında başkanlığa getirildi. 1942 de Kilis'te doğan Ünal Yarımağan, 1962 yılında Galatasaray Lisesini bitirdikten sonra yüksek öğrenimini Fransa'da sürdürdü ve elektronik yüksek mühendisi diplomasını aldı. 1970-77 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi'nde proje koordinatörü olarak görev yapan Yarımağan, 1983 yılında bilişim sistemleri dalında doçentlik unvanı aldı ve 1989 yılında bilgisayar bilimleri anabilim dalında profesörlüğe yükseldi. Ünal Yarımağan, 1977 yılından itibaren çalıştığı Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde 1991-2003'de bölüm başkanlığını yürüttü. Yarımağan, üniversitesi adına birçok kamu kuruluşunda bilişim projesine katıldı.

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