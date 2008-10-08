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Yaşam

Yarım tonluk adam öldü

Dünyanın en şişman adamlarından olan 450 kilo ağırlığındaki Meksikalı Jose Luis Garza, enfaktüs nedeniyle öldü.

08 Ekim 2008 03:00

Dünyanın en şişman adamlarından olan 450 kilo ağırlığındaki Meksikalı Jose Luis Garza öldü.
Meksika’nın Nueva Leon eyaleti sağlık bakanlığının açıklamasına göre, 47 yaşındaki Garza, enfarktüs nedeniyle Monterrey kentindeki evinden hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.
Garza’yı hastaneye kaldırmak için evinin duvarlarından birinin yıkılması gerekti.

Bir başka Meksikalı 41 yaşındaki Manuel Uribe, 2007 yılında dünyanın en şişman adamı olarak Guinness Rekorlar Kitabına girmişti.

Manuel Uribe, 2006 yılında 570 kilo gelirken girdiği perhiz sonucu 230 kilo vererek 340 kiloya inmeyi başarmıştı.

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