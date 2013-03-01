Yarım saatte 1940 organ bağışı yapıldı

Sürenin bitmesine 53 dakika 50 saniye varken dev kronometrede rekor 475 olarak kayıtlara girdi. İlk yarım saatte organ bağışında bulunanların sayısı 1940’a ulaştı.

Antalya Valiliği Koordinasyonu’nda İl Sağlık Müdürlüğü’nce düzenlenen ’1 saat içinde en fazla organ bağışı’ Guinness Dünya Rekoru denemesi, Kepez Arena Spor Salonu’nda başladı. Saat 15.00’te başlayan rekor denemesi için saatler öncesinde Antalyalılar spor salonun etrafında organ bağış formlarını doldurdu. Rekora destek vermek için Türkiye’nin yüz nakli ameliyatı olan hastaları Uğur Acar ve Turan Çolak da arenaya gelen isimler arasında yer aldı.

'Yüz nakli olanlardan bağış'

Türkiye’nin ilk yüz nakli ameliyatı hastası Uğur Acar, kendisinin de Antalya’nın bu rekor denemesinde tüm organlarını bağışladığını söyledi. Yeni yüzüyle Kepez Arena’daki yerini alan Acar, "Türkiye’de ilk defa yapılacak olan organizasyonu hazırlayan herkese teşekkür ediyorum. Akdeniz Böbrek Hastaları ve Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak bizim bir sloganımız var, ’Bugün biz yarın belki de siz’ diye. Buradan tüm Türkiye’ye sesleniyorum. Lütfen organ bağışında duyarsız kalmayalım" diye konuştu.

Yine yüz nakli ameliyatı olan Turan Çolak da yeni yüzü ve hiç çıkarmadığı güneş gözlükleriyle geldiği organizasyonda kendisinin de tüm organlarının bağışladığını söyledi. Çolak, herkesi organ nakli konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

Antalya’da rekora destek vermek için kamu kurum ve kuruluşlarında 15.00 ile 16.00 arasında görevli memurlara idari izin verilirken, Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şubesi’nden Muharip Gaziler Derneği’ne kadar birçok sivil toplum örgütü de spor salonundaki yerini aldı.

Organ bağışına ’Yaşasın Yeniden Kazanım Hareketi’ ve ’İnsanlığın en büyük rekoru’ yazılı pankartlar taşıyan Nasreddin Hoca tiplemesinde Antalyalılar da katıldı. Rekor için Kepez Arena’da başvuruları kabul için 40 ayrı masa düzenlendi. Organ bağışçıların önceden düzenlediği formlar bu masalarda 2 şahidin nezaretinde imzalanarak kabul edildi. Rekor denemesinde 128 şahit olmak üzere toplam 230 görevli yer aldı.

Sunuculuğunu Tarık Tarcan’ın yaptığı organizasyonda Medical Park Antalya Hastanesi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş, Antalya’nın organ nakilleriyle dünyaya yer tutmuş bir kent olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Demirbaş, "Antalya turizmin başkenti olduğu kadar organ naklinin de başkentidir. Bunu daha önceden birçok operasyonla, ameliyatla bütün dünya zaten biliyordu, bu gün de bu bağış kampanyasıyla bunu taçlandırmak istiyoruz. Umarım bu rekoru kırarız" diye konuştu.

Rekor denemesine şahitlik eden Sağlık Bakan Yardımcısı Agah Kafkas ise Türkiye’nin canlıdan nakilde dünya birincisiyken kadavradan nakillerde sıkıntı yaşandığını kaydetti. Bakan Yardımcısı Kafkas, "Canlara canımızla can katıyoruz ama cenazemizi vermekte zorluk çekiyoruz. Bugün bu bilincin oluşmasına katkı veren herkesi kutluyorum" dedi.

Antalya Valisi Ahmet Altıparmak ise Antalya’nın güzel bir örnek gösterdiğini belirterek, "Umarım, bizi geçecek başka şehirler de olur. Bundan mutluluk duyarız" dedi.

Konuşmaların ardından Guinness Türkiye Temsilcisi ve Hakemi Şeyma Subaşı’nın üçten geri sayımıyla rekor denemesi başladı. Denemenin henüz 7’nci dakikası içinde 474’le Çin’e ait rekor kırıldı. 2011’de Londra’da 321 kişi, 2012 tarihinde de Çin’de 474 kişiyle kırılan rekorda Antalya 2 bin bağış hedefliyor. İlk yarım saatte organ bağışında bulunanların sayısı 1940’a ulaştı.