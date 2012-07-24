Eve yarım saat geç giden geline aile boyu dayak!

Aksaray'da 2 çocuk annesi 28 yaşındaki Fatma D., akşam eve yarım saat geç gittiği için eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi tarafından dövüldü.

Hasan Bölükbaş Aksaray'da bir süt fabrikasında işçi olarak çalışan 2 çocuk annesi 28 yaşındaki Fatma D., iddiaya göre dün akşam eve yarım saat geç gittiği için eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi tarafından dövüldü. Sağ gözü morarıp şişen ve evden kovulduğunu öne süren Fatma D., bugün sabah saatlerinde baba evine gittiği sırada yolda yine eşi ve kayınpederi tarafından dövüldü. Fatma D., hastaneye kaldırılırken, 3 kişi gözaltına alındı.

Fatih Mahallesi’nde oturan ve bir fabrikada işçi olarak çalışan 9 yıllık evli Fatma D., iddiaya göre, dün işten çıktıktan sonra daha önce çekmiş olduğu 11 bin liralık ihtiyaç kredisi taksitlerinin son durumunu ATM’den öğrendikten sonra evine gitti.

Çocuklarının gözü önünde dayak

Eve gittiğinde ise internet kafe işleten 31 yaşındaki eşi Uğur D., 58 yaşındaki kayınpederi Memiş D. ve 56 yaşındaki Emine D., eve geç geldiğini söyledikleri Fatma D.’yi iddiaya göre çocuklarının gözleri önünde dövdü. Aldığı darbeler sonucu gözü morarıp şişen Fatma D.’ye, eşi ve kayınpederi sabah evi terk edip babasının evine gitmesini söyledi.

Fatma D. de bugün sabah saatlerinde babasının evine gitmek için yola çıktı. İddiaya göre Uğur D. ve Memiş D., bu kez de sokak ortasında Fatma D.’yi dövdü. Çevredekilerin polise haber vermesi sonucu eşi ve kayınpederinin dayağından kurtulan Fatma D., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Uğur D. ve Memiş D. de gözaltına alındı. Fatma D.’nin eşi, kayınpederi ve kayınvalidesinden şikayetçi olduğunu belirtmesi üzerine kayınvalidesi de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Çalışıp, kredi borcunu ödüyorum

Eşi ve kayınpederinden sürekli şiddet gördüğünü öne süren Fatma D. polise verdiği ilk ifadesinde şöyle dedi: "Bana bankadan 11 bin lira kredi çektirmişlerdi. Borcun yaklaşık 6 bin lirasını ödemiştim. Dün de işten çıktıktan sonra kredi taksitlerimin son durumuna bakmak için bankamatiğe uğradım. Ardından eve gittim. Eve yaklaşık yarım saat geç gittim diye beni dövdüler. Sabah da babamın evine giderken sokak ortasında dövdüler. Sürekli eşim ve kayınpederimden şiddet görüyorum. Ben kredi çekiyorum, ama yine de dayak yiyorum. Artık bu dayaktan bıktım. Dayaktan kurtulmak istiyorum.”

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)