Yarım saat boyunca taksi bulamayan Türkiye'nin ilk piyanist şantörlerinden İlham Gencer'i evine gazeteciler bıraktı

Türkiye'nin ilk piyanist şantörlerinden biri olan İlham Gencer (99), önceki gün Kuruçeşme'de 30 dakika taksi bekledi. "Evim çok yokuşta, yürüyemiyorum" diyen usta müzisyenin yardımına gazeteciler koştu.

İlham Gencer, geçen akşam Kuruçeşme'de objektiflere yansıdı. Magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan müzisyen, son dönemde sanat dünyasında yaşanan tartışmalar hakkında konuştu. 99 yaşındaki şarkıcı, "Şarkıcılar önce şarkıcılıklarını bilsinler. Kılık kıyafet müziğin dışında bir şey. Herkes sanatını müziğini düzgün yapsın. Önüne gelene 'sanatçı' demeyin; ben de sanatçı değilim, şarkıcıyım. Bazı kişileri görüyorum, dizilerde sadece beş dakika görünmüş, 'Ben oyuncuyum' diyor. Böyle oyuncu olmaz, onlar oyuncu değil. Ben 99 yaşındayım, hâlâ her gün sahne alıyorum. İşlerini yapsınlar önce" dedi.

"Anlatacak çok hikâyem var"

Gencer, Kuruçeşme'de yaklaşık 30 dakika taksi bekledi. Yakın mesafe nedeniyle taksicilerin almadığı söyleyen müzisyeni, basın mensupları evine bıraktı.

Caz müziğinin ünlü ismi, “Evim çok yokuşta kalıyor, bazen yürüyemiyorum. Yakın olduğu için de taksiciler beni arabaya almıyor. Beni eve bıraktığınız için çok teşekkür ederim. Lütfen gelin evime çay içelim, size anlatacak çok hikayem var" ifadelerini kullandı.