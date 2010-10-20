-YARIM KALAN METRO İNŞAATLARI TAMAMLANACAK ANKARA (A.A) - 20.10.2010 - Ankara ve İstanbul'da yarım kalan metro inşaatlarının tamamlaması için Ulaştırma Bakanlığına yetki verilmesine yönelik Bakanlar Kurulu Kararının gelecek ay çıkması bekleniyor. Kararın ardından Ulaştırma Bakanlığının metro inşaatlarını yatırım programına alması ve yıl sonuna kadar inşaatlara başlaması öngörülüyor. İzmir, Adana, Bursa, Kayseri, Konya ve Gaziantep büyükşehir belediyelerinin metro projelerinin inşaatı devam ederken, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinin imkansızlıklar nedeniyle tamamlayamadıkları metroların inşaatının Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı (DLH) Genel Müdürlüğü'ne devredilmesinde son aşamaya gelindi. Metroların, Ulaştırma Bakanlığınca yapılmasına ilişkin onayı içeren Bakanlar Kurulu Kararının gelecek ay çıkması beklenirken, kararın ardından yarım kalan metroların yapım işi Ulaştırma Bakanlığının yatırım programına alınacak. Sürecin aksamadan işlemesi halinde Ulaştırma Bakanlığının yıl sonuna kadar metro inşaatlarına başlaması planlanıyor. Ulaştırma Bakanlığı, yapımı tamamlanan şehir içi raylı ulaşım sistemleri ve metroları tamamladıktan sonra belediyelere devredecek. Belediyeler, metrolardan elde edilen ciroların belli oranını, yapım için yatırıma ayrılan para tamamlanana kadar Hazine'ye ödeyecek. Yarım kalan metroların Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılması için belediyelerin başvurularının ardından Hazine Müsteşarlığının da taraf olduğu bir protokol imzalanmıştı. Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda, ''Bakanlar Kurulunca yapımının üstlenilmesine karar verilen şehir içi raylı ulaşım sistemleri metroların Ulaştırma Bakanlığınca yapılmasına'' yönelik değişikliğin ardından Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri, yapımı devam eden metro projelerini Bakanlığa devretmek için çalışmalara başlamıştı. -ANKARA'DA 3, İSTANBUL'DA 4 PROJE- Ankara'da ''Kızılay-Çayyolu'', ''Batıkent-Sincan/Törekent'' ve ''Tandoğan-Keçiören'', İstanbul'da ''Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy'', ''Bakırköy İDO Sahili-Bağcılar (Kirazlı)'', ''Kabataş-Beşiktaş-Alibeyköy-Mahmutbey'' ve ''Bakırköy- Beylikdüzü'' metro hatlarının Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılması planlanıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı EGO Genel Müdürlüğü, yapımına 2002'de başladığı 16 bin 590 metre uzunluğundaki ''Kızılay-Çayyolu Metrosu''nun 8 bin 600 metrelik bölümünün ve 6 metro istasyonunun kesin kabulünü 2009'da yaptı. Hattın 7 bin 990 metrelik bölümüyle 5 istasyonunun ise yüzde 80.11'i bitirildi. Kızılay'dan Batıkent'e kadar devam eden metro hattının devamı niteliğindeki ''Batıkent-Sincan/Törekent'' metrosunun yapımına ise 2001'de başlanmıştı. Yalnızca yüzde 7,1'i tamamlanan 15 bin 360 metre uzunluğundaki metro hattında 11 istasyon yer alacak. AŞTİ-Dikimevi arasında çalışan Ankaray hafif raylı sistemi Tandoğan'dan, Kızılay-Batıkent arasında çalışan Ankara Metrosu'nu da Atatürk Kültür Merkezi'nden Keçiören'e bağlaması planlanan ''Tandoğan-Keçiören metro hattı''nın yapımına da 15 Temmuz 2003'te başlandı. Şu ana kadar yapım işinin yüzde 41'i tamamlanan ''Tandoğan-Keçiören metro hattı'' bittiğinde toplam uzunluğu 10 bin 582 metre, istasyon sayısı 11 olacak. 3.7 kilometre uzunluğundaki Şişhane-Yenikapı metro hattı, 0.7 kilometre uzunluğundaki Aksaray-Yenikapı hafif metro bağlantı hattı, 21.7 kilometre uzunluğundaki Kadıköy-Kartal metro hattı ile 4.29 kilometre uzunluğundaki Maslak Atatürk Oto Sanayi-Hacıosman, Sanayi-Seyrantepe metro hattının inşaatlarını yürüten İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ''Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro hattı (19 kilometre)'', ''Bakırköy İDO Sahili-Bağcılar (Kirazlı) metro hattı (9 kilometre)'', ''Kabataş-Beşiktaş-Alibeyköy-Mahmutbey metro hattı (25 kilometre)'', ''Bakırköy- Beylikdüzü metro hattının (25 kilometre)'' Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapım ihalesine çıkılmasını talep etmişti.