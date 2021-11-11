Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yerleşke ihalesi iktidara yakınlığıyla bilinen şirkete verildi

Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezi'ni bünyesinde barındıran, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yerleşke inşaatı için yeni bir ihale yapıldığı ortaya çıktı. Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre 2017'de 158 milyon TL'ye ihale edilen ancak yarım kalan inşaatın tamamlanması için iktidara yakınlığıyla bilinen Özyazıcı İnşaat'a 499 milyon TL bedelle ihale edildi.

Ankara Beytepe’de yapılması planlanan yerleşke için 15 Şubat 2021'de yapılan ihale gizli usulle yapıldı. 2017'de yapılan ihale kapsamında inşaat 2 Şubat 2018'de başlayacak, 13 Kasım 2019'da tamamlanacaktı.

Sayıştay raporlarına göre ise 2018’de yüzde 56’sı tamamlanması gereken inşaatın yüzde 4'ü tamamlanabilmiş, inceleme sonucunda müteahhitlerin maliyet artışları nedeniyle inşaatı yavaşlattığı belirtilmişti.

İhalenin verildiği Özyazıcı İnşaat'ın iktidara yakın olduğu bilinirken, son 5 yılda devletten en az 9 ihale aldığı ve bu ihalelerin toplam parasal değerinin 6,8 milyar dolar olduğu ifade edildi.