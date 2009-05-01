Yarım kadeh şarap 5 yıl daha uzun yaşatıyor

Hollanda’da yapılan bir araştırma, günde yarım kadeh şarabın insan ömrüne beş yıl kattığını ortaya koydu



The Daily Mail’in haberine göre; 1400 orta yaş erkekle Hollanda’da yapılan araştırmaya göre kalp damar hastalıklarının iyileşmesinde de olumlu etkisi olan şarap, günde yarım kadeh tüketildiğinde ömrü uzatıyor.



Hiç içki içmeyenlere göre günde iki kadeh şarap ya da bir bardak bira içenlerse ortalama iki yıl fazla yaşıyor.



Wageningen Üniversitesi’nden Dr. Martinette Streppel tarafından yapılan araştırmaya göre, yarım kadeh kırmızı ya da beyaz şarap, kişiyi kalp damar hastalıklarının yanı sıra kanser,

diyabet gibi hastalıklardan da koruyor.



Dr. Streppel, “Günde yarım kadeh şarapla ömrünüzü yüzde 3.8 oranında uzatabilirsiniz” diyor.



