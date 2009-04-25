Yarım bıraktığı konseri 13 yıl sonra tamamladı

Sahnede doğum sancılarının tutması nedeniyle konseri yarım bırakan anne Lili Tcumburidze'nin o gün dünyaya getirdiği kızı Veriko 13 yıl sonra yarım kalan konseri aynı sahnede tamamladı



Radikal'in haberinde, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası’nda (ÇDSO) 7 aylık hamile iken sahneye çıkan Lili Tcumburidze’nin, doğum sancıları üzerine yarım bıraktığı konseri, 13 yıl sonra, o gün dünyaya getirdiği kızı Veriko tamamladığı belirtiliyor.



Gürcistan uyruklu keman sanatçısı Lili Tcumburidze, obua sanatçısı eşi Dato Tcumburidze’nin Mersin Devlet Opera ve Balesi’nden (MDOB) gelen sözleşmeli sanatçı teklifi üzerine, 1996’da Mersin’e geldi. Çift bu kente yerleşirken, Lili Tcumburidze, aynı yıl, ÇDSO’da ihtiyaç duyulması üzerine orkestra üyesi olarak çalışmaya başladı. Sözleşmeli sanatçı olarak göreve başladığında ilk çocuğuna hamile olan Tcumburidze, 20 Nisan 1996’da Suna Kan’ın konuk solist olduğu konserde de orkestrada yer aldı. O sırada 7 aylık hamile olan Tcumburidze, konserin ortalarında sancısı tutunca, salondan çıkarılıp, hastaneye götürüldü. Sezeryanla kız çocuğu dünyaya getiren Tcumburidze, bebeğe Veriko (İnanç) adını verdi.





Senfonik bebek



Sahnede doğum sancılarının tutması nedeniyle orkestra sanatçılarının ‘senfonik bebek’ diye adlandırdığı Verika Tcumburidze, yaşanan tatlı olaydan 13 yıl sonra, annesinin konseri yarım bıraktığı orkestra ile birlikte aynı sahnede sanatseverlerin karşısına çıktı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle verilen özel konserde, annesine konseri yarıda bıraktıran Veriko Tcumburidze, kemanıyla orkestranın solist konuğu oldu. Çaykovski’nin ‘Keman Konçertosu Op. 35 Re Majör (1. Bölüm)’ ustalıkla seslendiren Tcumburidze’yi şu anda Mersin Üniversitesi (ME.Ü.) Devlet Konservatuvarı’nda öğretim görevlisi olan annesi de izledi. Kızını gerek provada, gerekse konser sırasında yalnız bırakmayan anne Tcumburidze, konserin kendisi için özel olduğunu belirterek, “Kızım doğum haftasında aynı sahnede. Ben o gün Çaykovski’yi yarım bırakıp çıkmak zorunda kalmıştım, kızım 13 yıl sonra eseri tamamladı” dedi.



4 yaşında annesinden keman dersleri alamaya başlayan, ME.Ü. Devlet Konservatuvarı öğrencisi Veriko Tcumburidze da, “Annem bu sahneyi sürekli anlatırdı. Annemin beni doğurmadan önce sancılarının başladığı sahnede olmak beni çok heyecanlandırıyor. Okulum bittiğinde ve iyi bir solist olduğumda her yıl ücret almadan ÇDSO ile konser vermek istiyorum. Anneme o dönemde tüm arkadaşları yardım etmiş. Bu orkestraya vefa borcum var” diye konuştu.







‘Suyum geldi’ diyemedi, su getirdiler



Konserde sancısı tutan Lili Tcumburidze, yaşadığı o günü şöyle anlattı:

“Türkiye’ye geleli üç ay olmuştu. Türkçe’yi çok az biliyordum. Konserde yedi aylık hamileydim. Konserde birden suyum geldi. Yanımda oturan arkadaşa ‘su su’ diyorum o da benim rahatsızlandığımı ve suya ihtiyacım olduğunu düşündü. Konser devam ediyordu ve o çok yavaş hareketlerle konserden çıkıp, bana su getirdi. Tabi o arada sahne hep su oldu. Yerdeki suları gösterdim. O arada birkaç arkadaş daha durumu fark etti ve beni konserden çıkardılar. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne götürdüler, orada doğum yaptım.”

