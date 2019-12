-Yarım asrı ''Saray''da geçti İSTANBUL (A.A) - 18.11.2011 - Topkapı Sarayı'nda restorasyon faaliyetlerinin her sene devam ettiğini belirten nakkaş ve kalemkar Semih İrteş: ''Örneğin Topkapı Sarayı harem dairesinde 400 küsur oda vardır. Her sene belirli mekanlarda onarımlar yapılır. Biz de iç mekanların tezyinatını gerçekleştiriyoruz. 50 yılım Topkapı Sarayı'nda geçti'' dedi. Geleneksel el sanatlarının günümüzdeki temsilcilerinden ve bugüne kadar çoğunluğu cami, 500'e yakın eserin restorasyon ve tezyinatını yapan nakkaş Semih İrteş ve ortağı Mamure Öz, ''Osmanlı nakkaşhane'' geleneğinin küçük bir modeli olarak kurdukları Nakkaş Tezyini Sanat Merkezi'nde mimari ve kitap süsleme sanatlarını tek çatı altında buluşturdu. Nakkaş Semih İrteş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir aile sanatı olarak yürüttüğü kalemkarlığın, babası Sabri İrteş'in Topkapı Sarayı Kubbealtı'ndaki çalışmaları ile başladığını, ''Sabri Usta''nın 1995 yılına kadar yurt içinde çeşitli mekanlarda yeni uygulamalar ve restorasyonlar yaptığını kaydetti. Babasının yanında daha çok Topkapı Sarayı'nda çıraklığını tamamladığını belirten İrteş, şunları söyledi: ''Topkapı Sarayı, hem mimarisi hem tezyinatı, hem de eğitimleriyle Osmanlı medeniyetinin merkezidir. Topkapı Sarayı'ndaki çalışmalarımız hala devam ediyor. Yalnız 2010 ile 2011 arasında dışarıdaki yoğun faaliyetlerden dolayı biraz yavaşladı. Topkapı Sarayı'nda restorasyon faaliyetleri her sene devam ediyor. Örneğin Topkapı Sarayı harem dairesinde 400 küsur oda vardır. Her sene belirli mekanlarda onarımlar yapılır. Biz de iç mekanların tezyinatını gerçekleştiriyoruz. 50 yılım Topkapı Sarayı'nda geçti'' İrteş, İstanbul, Anadolu ve yurt dışında yapılan cami tezyinatının yanı sıra restorasyon faaliyetleri ve sivil mimari dekorasyonu alanında da sanat faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydetti. Ortağı Mamure Öz ile birlikte 1991 yılından itibaren, başta tezhip olmak üzere süsleme sanatlarına katkı yapmaya çalıştıklarını, talebeler yetiştirdiklerini anlatan İrteş, açtıkları yurt içi ve yurt dışı sergilerle bu sanatların tanınmasında büyük rol oynadıklarını dile getirdi. İrteş, sanat faaliyetlerini 2008 yılında, Mimar Sinan'ın inşa ettiği Valide-i Atik Külliyesi Tekke Binası'nda 'Nakkaş Tezyini Sanatlar Merkezi' adı altında birleştirerek, mimari ve kitap süsleme sanatlarını tek bir çatı altında buluşturmayı başardıklarını dile getirdi. İrteş, günümüzde Osmanlı nakkaşhane geleneğinin küçük bir modeli olan merkezde, profesyonel uygulamaların yanı sıra mimari tezyinatın her alanında proje ve tasarım yapıldığını söyledi.