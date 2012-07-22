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Yaşam

Yarım asırlık husumet iftarda bitti

Afşin ilçesine bağlı Büyüktatlı beldesinde 43 yıl önce iki aile arasında başlayan husumet, iftar yemeğinde son buldu

22 Temmuz 2012 13:01

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde aralarında husumet bulunan Topal ve Karakoyun aileleri belediye başkanının girişimleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. Tarafların iftar öncesi kucaklaşmasıyla 43 yıllık husumet son buldu.
 
Afşin ilçesine bağlı Büyüktatlı beldesinde 43 yıl önce iki aile arasında başlayan husumet, iftar yemeğinde son buldu.

Afşin Belediye Başkanı Fazlı Aydoğan ve Büyüktatlı Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ali Kara'nın girişimleriyle aralarında 43 yıllık husumet bulunan Topal ve Karakoyun aileleri iftar yemeğinde bir araya geldi.

İftar öncesi iki aile fertleri birbiriyle kucaklaşarak barıştı.

Yemeğin ardından konuşan Aydoğan, Ramazan ayında iki ailenin küskünlüğe son vermesinin çok önemli olduğuna işaret etti.

Yöneticilerin insanların arasında muhabbeti artırıcı projelerin içerisinde olması gerektiğini belirten Aydoğan, husumete son verdikleri için her iki aile fertlerine teşekkür etti.

1969 yılında Topal ve Karakoyun aileleri arasında yaşanan kavgada bir kişi hayatını kaybetmiş, o tarihten sonra her iki aile arasında anlaşmazlık başlamıştı.

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