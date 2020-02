Yarım asırlık hayal Cankurtaran Tüneli, açıldı

Muhammet KAÇAR- Osman ŞİŞKO/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN’in Hopa ve Borçka ilçeleri arasında yapımı tamamlanan, 5 bin 228 metre uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun ikinci çift tüplü tüneli Cankurtaran Tüneli ulaşıma açıldı. 1960’lı yılların sonunda yapımı gündeme gelen ve 8 yıl önce temeli atılan tünel projesi yarım yüzyıl sonra gerçekleşmiş olurken, tünelden ilk geçişi, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile beraberindeki Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaptı.

Karadeniz\'i Erzurum üzerinden İran\'a bağlayan, zorlu kış şartlarında geçit vermeyen Hopa-Artvin karayolu güzergahında yapımı tamamlanan Cankurtaran Tüneli ulaşıma açıldı. 5 bin 228 metre uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun ikinci çift tüplü tüneli Cankurtaran Tüneli\'nin açılışı için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak bölgeye geldi.

Cankurtaran Tüneli Hopa ilçe girişindeki noktada vatandaşlar erken saatte toplanarak tünelin ulaşıma açılışını bekledi. Yağışın başlaması üzerine vatandaşlar tünele girdi. Bakan Arslan ile beraberinde Bakan Bak, Cankurtaran Tüneli\'nin önünde davul ve zurna eşliğinde karşılandı.

‘BU TÜNELLER BİZİM MUTLULUĞUMUZ’

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Arslan, “Bugün bizim için çok mutlu bir gün. Artvin içi de mutlu bir gün. Cankurtaran Tüneli ile Karadeniz’i kestirme bir yoldan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'ne bağlamış oluyoruz. Bu güzergâh üzerinde 3 tünelimiz 4 viyadüğümüz, bu güzergâhta 13 bin 800 kilometre uzunluğunda tünellerimiz mevcut. Bu tüneller bizim mutluluğumuz. Bu tünellerle birlikte bu güzetgahı 12 kilometre kısaltmış oluyoruz. Bu yolun 12 kilometre kısalmış olması önemli olmakla beraber, özellikle kış şartlarında burası geçit vermez hale geliyordu. Geçit vermeyen bu bölgeyi Cankurtaran Tüneli ile geçit verir hale getirdik. İsmi üzerinde cankurtaran, dolayısıyla canları kurtarmış olacağız. Bu bizim için çok önemli. Bu yolun kısalmasıyla birlikte yılda 100 milyon lira tasarrufumuz olacak. Yaklaşık 568 milyon liraya mal olan bu güzargah, sağladığı tasarrufu da düşünürsek 5-6 yılda bu tasarruf kendini kurtarır hale gelecek. 4 köprü, 2 viyadük, 3 tüneli hizmete sunmuş oluyoruz. Geriye kalan 2 viyadüğü de Haziran’da hizmete sokmuş olacağız” dedi.

Bakan Arslan, emekleri olduğuna işaret ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım\'ın katılımlarıyla tünel için resmi tören düzenleneceğini söyledi.

‘15 YILDA BİZ 330 KİLOMETRE TÜNEL BİTİRDİK’

Her yılda 50 kilometre dolayında tünel bitirdiklerini kaydeden Bakan Arslan, “Biz bu ülkede 80 yılda 50 kilometre tünel yapabildik. En büyük tünel 3 bin 250 metre ile Bolu Dağı tüneliydi ve 19 yıl sürdü. Bunu da Ak Parti hükümetleri olarak biz tamamladık. Cankurtaran tüneli 5 bin 200 metre, bugün itibarıyla hizmete verilen Türkiye’nin en uzun çift tüplü tüneli olmuş oluyor. Artvin’de şu anda hizmette olan 47 buçuk kilometre tünel var. 80 yılda 50 kilometre tünel yapmışız, sadece Artvin’de yaptığımız tünel uzunluğu 45 buçuk kilometre. Artvin’de toplamda 67 kilometre yol yenilemiş olacağız. Bu 67 kilometre yolun 52 kilometresi tünel olacak. Sadece bir ilimizde yapılan tünellerin uzunluğu 80 yılda ülkemizde yapılan tünellerin uzunluğuna denk. Son 15 yılda biz 330 kilometre tünel bitirdik. Bu 50 kilometreyi de eklersek 380 kilometre tünele erişmiş olacağız. Her yılda 50 kilometre dolayında tünel bitiriyoruz. Yaptığımız projelerin bir an önce bitmesi, milletimizin hizmetine girmesi adına gecemizi gündüzümüze katıyoruz” diye konuştu.

BAKAN ARSLAN DİREKSİYONA GEÇTİ

Açıklamaların ardından Bakan Arslan, makam aracının direksiyonuna geçerek tünele giriş yaptı. Bakan Arslan’a kullandığı araçta Bakan Bak da yan koltuğa oturarak eşlik etti. Bu arada Bakan Arslan’dan bahşiş isteyen davulcuya da koruma görevlileri 100 lira uzattı. Bakanlar tünele girdiği sırada girişte bekleyen vatandaşları selamladı. Tünelde Sefa Karabacak’ı (82) gören Bakan Arslan aracı durdurdu. Araçtan inen Bakan Arslan ve Bakan Bak, buradaki vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Bakanlar daha sonra yeniden bindikleri makam aracıyla tüneldeki yoluna devam etti.

Bu arada, Türkiye\'nin en uzun çift tüplü tüneli ise Rize\'nin Ovit Dağı\'nda yer alan 14.3 kilometre uzunluğuyla Ovit Tüneli\'nde Aralık ayında tek tüpten, çift yönlü ulaşım sağlanmaya başlanmıştı. Tünelin yıl sonunda çift yönlü olarak ulaşıma açılması bekleniyor.



