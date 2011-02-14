-YARIM ASIRLIK BAŞKAN KOLTUĞU BIRAKIYOR BEYŞEHİR (A.A) - 14.02.2011 - Konya'nın Beyşehir ilçesinde 45 yıldır Ziraat Odası Başkanlığı yapan Dursun Ersözlü (77), düzenlediği basın toplantısıyla veda etti. Ersözlü, Oda binasında düzenlediği basın toplantısında, 1963 yılında Türkiye'de ziraat odalarının kurulmasının ardından 3 yıl Beyşehir Ziraat Odası'nda meclis üyesi olarak görev yaptığını, ardından 1966 yılında Başkanlık görevine başladığını belirtti. 2011 yılına kadar 45 yıl süreyle başkan olarak hizmet verdiğini ifade eden Ersözlü, 32 yaşında başlayan ziraat odası başkanlığı serüveninin, Çarşamba günü yapılacak devir-teslim töreninin ardından 77 yaşında kendisi için noktalanacağını bildirdi. Ersözlü, Beyşehir'de o tarihlerde masa, sandalye, kalem ve kağıdı olmayan bir odada başkanlık görevine geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Kahvehanelerden emanet olarak getirilen masa ve sandalyeler üzerinde hizmet vermeye çalıştık. Eşek, öküz ve atlarla çift sürülür, bu hayvanların sürdüğü kağnı arabaları ile mahsul ve sap taşınırdı. Traktör olmadığı için karın yağdığı Kasım ayına kadar harman sezonu devam ederdi. Şimdi ise köylerimizde neredeyse traktörü olmayan evlerimiz yok gibi.'' 48 yılın ardından odaya veda edeceğini anlatan Ersözlü, ''Türkiye'de benim gibi 48 yıl süreyle ziraat odasında başkanlık ve üyelik yapan başka bir isim yok. O yüzden anlatılamaz, çok farklı bir duygu yaşıyorum. Çiftçi kardeşlerimize ziraat odasından ayrılmaya hazırlandığım şu günlerde mesajım; bugüne kadar hep sabırlı oldular. Bundan sonra da sabırlı olmaya devam etsinler'' dedi. Ersözlü'nün, konuşmasının sonunda gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Ersözlü'ye açıklamalarının ardından 48 yıldır bölgeye verdiği hizmetlerden dolayı plaket takdim edildi.