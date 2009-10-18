Yarım asırlık Asteriks

Gosciny ve Uderzo’nun Paris’teki bir apartman dairesinde yarım saatta yarattığı ölümsüz kahraman elli yaşına bastı
M.Ö. 50 yılında tüm Galya, Romalıların işgali
altındaydı. Küçük bir istisna dışında! Asteriks ve Oburiks’in birkaç
yüz kişilik köyü, boyun eğmez halkıyla Sezar’ın işgalci ordusuna
direnmişti. İşte bu hikâye bugün 50 yaşında.
29 Ekim 1959’da
Pilote adlı dergide maceralarına başlayan Asteriks ve Oburiks, Alberto
Uderzo ve Rene Gosciny tarafından Paris’teki bir apartman dairesinde 30
dakikada yaratıldı.
Yazarı öldü çizeri yaşıyor
Fransa’nın
efsanevi lideri De Gaulle’ün milliyetçi sloganı ‘Fransa Dünya’ya
karşı’ yı tiye almak için çizilen direniş hikayesi 107 dile çevrildi ve
325 milyondan fazla sattı. Hikâyenin yazarı Goscinny 1977’de öldü ama
çizeri Uderzo 82 yaşında ve Asteriks ile Oburiks’i maceradan maceraya
koşturmaya devan ediyor.
Salçalı kuskus ve Sezar
Asteriks
ve Oburiks hikâyesi tuhaf isimli karakterleriyle ünlü. Bu karakterlerin
adları çevrildikleri dillerde o kültürün espri anlayışına göre formüle
ediliyor. Mesela, Türkçe’de Oburiks diye bildiğimiz şişman Galyalının
adı orijinal metninde Obelix (obelisk aynı zamanda dikilitaş demek ve Obelix’in bir obelisk şirketi var).
Kötü çaldığı için sevilmeyen arp sanatçısı karakteri Kakafoniks,
İngilizce’ye çevrilirken Malacoustix olmuş. Abraracoucix; İngilizceye
Vitalstastix, Amerikan İngilizcesi’ne de Makroconomics olarak
çevrilmiş. İdefix’in İngilizce ismi Dogmatix. Orijinal hikâyeden filme
çevrilen ve Gerard Depardieu’nun başrolünü oynadığı Asteriks ve Oburiks
Sezar’a Karşı filminde ‘Salçalı Kuskus’ gibi karakterler seyretmiştik.
Sarkozy de onları seviyor
Fransa
Başbakanı François Fillon da Asteriks ve Oburiks ikilisinin sıkı
hayranlarından. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin de Asteriks
sevgisi biliniyor. Fransa, 29 ekim geldiğinde bu güzel hikâyeyi
törenlerle ve yürüyüşlerle hatırlayacak. Türkiye’de cumhuriyetin ilan
edildiği tarih Galyalıların ülkesinde bayram.
Kendi halinde birkaç köylü, biraz neşe ve biraz da kuvvet şurubu...