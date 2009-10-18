Yarım asırlık Asteriks

Gosciny ve Uderzo’nun Paris’teki bir apartman dairesinde yarım saatta yarattığı ölümsüz kahraman elli yaşına bastı

M.Ö. 50 yılında tüm Galya, Romalıların işgali altındaydı. Küçük bir istisna dışında! Asteriks ve Oburiks’in birkaç yüz kişilik köyü, boyun eğmez halkıyla Sezar’ın işgalci ordusuna direnmişti. İşte bu hikâye bugün 50 yaşında.



29 Ekim 1959’da Pilote adlı dergide maceralarına başlayan Asteriks ve Oburiks, Alberto Uderzo ve Rene Gosciny tarafından Paris’teki bir apartman dairesinde 30 dakikada yaratıldı.



Yazarı öldü çizeri yaşıyor



Fransa’nın efsanevi lideri De Gaulle’ün milliyetçi sloganı ‘Fransa Dünya’ya karşı’ yı tiye almak için çizilen direniş hikayesi 107 dile çevrildi ve 325 milyondan fazla sattı. Hikâyenin yazarı Goscinny 1977’de öldü ama çizeri Uderzo 82 yaşında ve Asteriks ile Oburiks’i maceradan maceraya koşturmaya devan ediyor.



Salçalı kuskus ve Sezar

Asteriks ve Oburiks hikâyesi tuhaf isimli karakterleriyle ünlü. Bu karakterlerin adları çevrildikleri dillerde o kültürün espri anlayışına göre formüle ediliyor. Mesela, Türkçe’de Oburiks diye bildiğimiz şişman Galyalının adı orijinal metninde Obelix (obelisk aynı zamanda dikilitaş demek ve Obelix’in bir obelisk şirketi var). Kötü çaldığı için sevilmeyen arp sanatçısı karakteri Kakafoniks, İngilizce’ye çevrilirken Malacoustix olmuş. Abraracoucix; İngilizceye Vitalstastix, Amerikan İngilizcesi’ne de Makroconomics olarak çevrilmiş. İdefix’in İngilizce ismi Dogmatix. Orijinal hikâyeden filme çevrilen ve Gerard Depardieu’nun başrolünü oynadığı Asteriks ve Oburiks Sezar’a Karşı filminde ‘Salçalı Kuskus’ gibi karakterler seyretmiştik.



Sarkozy de onları seviyor



Fransa Başbakanı François Fillon da Asteriks ve Oburiks ikilisinin sıkı hayranlarından. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin de Asteriks sevgisi biliniyor. Fransa, 29 ekim geldiğinde bu güzel hikâyeyi törenlerle ve yürüyüşlerle hatırlayacak. Türkiye’de cumhuriyetin ilan edildiği tarih Galyalıların ülkesinde bayram.



Kendi halinde birkaç köylü, biraz neşe ve biraz da kuvvet şurubu...