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Yarım asırlık aşk, nikah masasına taşındı

Haldun AKYÜZ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinden yetişen eski futbolcu ve antrenör Hüseyin Çeçendiken (70) ile yıllar önce gönlünü kaptırdığı emekli öğretmen Sıdıka Kural (72), 50 yıl sonra nikah masasına oturup dünyaevine girdi

02 Mart 2018 14:06

Haldun AKYÜZ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Akhisar ilçesinden yetişen eski futbolcu ve antrenör Hüseyin Çeçendiken (70) ile yıllar önce gönlünü kaptırdığı emekli öğretmen Sıdıka Kural (72), 50 yıl sonra nikah masasına oturup dünyaevine girdi.
Akhisar\'da Kayalıoğluspor ve Akhisarspor, sonrasında ise Manisaspor ve Kocaelispor\'da forma giyen Hüseyin Çeçendiken, tam Beşiktaş\'a transfer olacakken ağır bir sakatlık geçirince, futbol yaşamı bitti. Çeçendiken\'in futbol yaşantısı hocalık seviyesinde sürdü. Çeçendiken\'in 50 yıl önce gönlünü kaptırdığı öğretmen Sıdıka Kural ise tayini nedeniyle İzmir\'e gidince çift birbirinden ayrıldı. Emekli olduktan sonra İzmir\'de yaşayan, hiç evlenmeyen Sıdıka Kural ile yine hiç evlilik yapmayan ve ilk aşkını unatamayan Hüseyin Çeçendiken\'in ortak arkadaşları, onları bir araya getirdi. Arkadaşlarının da teşvikiyle evlenme kararı alan Çeçendiken ile Kural, dünyaevine girdi. Akhisar Belediyesi Meclis Salonu\'ndaki nikah törenine; Hüseyin Çeçendiken\'in yetiştirdiği futbolcular, Akhisarspor yönetim kurulu üyeleri, Kural\'ın öğretmen arkadaşları ve öğrencileri katıldı.
Gelin Sıdıka Çeçendiken, \"Neredeyse tarihe geçiyoruz. Dostlarımız 50\'nci evlilik yıllarını kutlarken, biz yeni birbirimize kavuştuk. Yıllar geçse de birbirimizi hiç unutamadık. Bundan sonraki yaşamımızı sağlıklı ve mutlu olarak geçireceğimize inandık\" dedi.

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