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Yarım asır önce mezun oldukları okulun bahçesinde buluştular

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA’nın tarihi Hocailyas İlkokulu'ndan yarım asır önce mezun olanlar, ilk kez bir araya geldi

29 Nisan 2018 15:11

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA’nın tarihi Hocailyas İlkokulu\'ndan yarım asır önce mezun olanlar, ilk kez bir araya geldi. Okul bahçesinde düzenlenen eski mezunların buluşmasında, duygusal anlar yaşandı.
Merkez Osmangazi ilçesinde bulunan ve 550 yıllık geçmişi olan Hocailyas İlkokulun’dan 60’lı yıllarda mezun olanlar, yıllar sonra okul bahçesinde buluştu. Kapalıçarşı esnafından Muhsin Özyıldırım’ın önderliğinde, okul müdürü Hülya Ayvaz ve okul aile birliği başkanı Elif Ateş’in desteğiyle yaklaşık 70 eski mezunun buluştuğu etkinlikte, anılar konuşuldu. Okulun 1967 mezunu iş insanı Fahrettin Gülener, yaşıtlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını, bu buluşmaya katılabildiği için şanslı olduğunu söyledi.
Hocailyas İlkokulu\'ndan mezun olduğunu ve eski arkadaşlarla buluşma önerisini okul müdürü Ayvaz’a ilettiğini anlatan Muhsin Özyıldırım ise ilk kez toplandıklarını ve bunu geleneksel hale getirmeyi düşündüklerini belirtti.
Konuşmaların ardından hasret gideren eski mezunlar, yapılan ikramlar sonrası her yıl nisan ayının son cumartesi günü buluşmak üzere ayrıldı.

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